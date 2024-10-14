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財政部今（14）日公布今（113）年9月稅收4234億元，年增27.4%，其中證交稅受到台股震盪影響，雖然連2個月減少，月減20.4%，但仍創下歷年同月新高，也較去年9月成長29.8%， 並連續17個月雙位數正成長，而累計前9月證交稅有2207億元，也創歷年同期新高，年增52.6%，也提前達到今年預算數。財政部指出，9月上旬美經濟就業數據表現不佳，輝達反壟斷調查因素影響，台股一度跌至21000點。之後，在輝達晶片需求強勁及聯準會降息2碼，激勵美股上揚帶動台股走升，大盤重回22000點。不過，9月底受到日本政經因素影響，包括「鷹派」首相上任、日圓上升日股暴跌等，市場也傳出中國在打壓輝達的利空消息，最後一個交易日台股大跌近600點，收22225點，較8月跌44點。若就成交量觀察，財政部表示，9月美國聯準會利率決策也牽動台股日平均成交量的表現，會前會後呈現兩種情況，會議前市場趨向觀望，台股盤整量縮，9月2日至9月18日日均量3787億元。之後，美國降息2碼，降息有利市場資金寬鬆，美國經濟軟著陸機率增加，投資人信心轉強，台股量能增溫，之後日均量增加為4776億元，而9月台股日均量為4188億元，也連2個月減少小，也是今年2月以來最低量。受到台股日均成交量減少影響，9月證交稅收204億元，月減53億元，月減20.4%，連續2個月減少，不過，若與歷年同月相較，9月證交稅仍創歷年同月新高，年增47億元，年成長29.8%，也連續17個月呈現雙位數正成長，只是增幅有收斂。值得注意的是，今年累計前9月證交稅收已達2207億元，創歷年同期新高，年增760億元，年成長52.6%，累計證交稅收也已提前達到全年預算數。至於全年證交稅會超徵多少？財政部說，由於目前股市震盪仍非常大，還要持續觀察。