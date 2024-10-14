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▲集百想、大鐘、青龍三大獎於一身的影帝韓石圭，時隔29年再次重返MBC推出新作《如此親密的背叛者》。（圖／friDay影音提供）

▲韓石圭（左）二女兒與蔡元彬（右）生日僅相差2天，也讓兩人關係更加特殊。（圖／friDay影音提供）

韓國資深演員韓石圭近年來以角色「金師傅」形象深植人心，更拿下許多演技大獎，時隔29年重返老家MBC推出新劇《如此親密的背叛者》，更透露拍攝期間隨身帶著母親珍藏的合約，期許自己不忘初心。該劇講述韓國最強犯罪心理分析師與高中生女兒感情不睦，但在得知女兒與兇殺案有關聯後陷入兩難。其實這是韓石圭時隔29年再次重返MBC推出新作品，在記者會上他也提到：「1995年拍完電視劇《飯店情緣》後，便專注演電影，那時全心投入其中，然而隨著時間的流逝，當初那種自以為是的心態已經消失了，我很開心能遇見描述父女故事的《如此親密的背叛者》」。韓石圭更透露，拍攝期間一直隨身攜帶1991年與MBC簽署的專屬合約，對他來說有很深的意義，他也經常思考為何自己的母親會一直保存這份合約，也讓劇本對他來說更加特別。記者會主持人透露，劇中飾演女兒的新生代女演員蔡元彬與韓石圭二女兒在同一家醫院出生，兩人彷彿就是命中注定要當父女。對此韓石圭也大方回應，蔡元彬與自己二女兒生日只差2天，讓他印象深刻，甚至還永遠記住元彬生日，更表示這也讓他們的關係變得更加特殊。