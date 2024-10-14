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為了吸引國內外旅客搭乘，台灣觀巴推出2人同行1人免費、花東遊程2折優惠後，觀光署再推出「台灣觀巴－你是哪類型旅遊玩家」線上互動遊戲，即日起到12/31間，民眾參與線上趣味互動後，將趣味互動結果照片上傳，同時標記1名好友，就可以參加抽獎，有機會獲得5萬元全年免費搭乘台灣觀巴行程大獎。台灣觀巴輔導旅行業者推出套裝旅遊行程，提供旅客從高鐵、台鐵、機場等各大交通場站，以及飯店接送到國內主要觀光景點的交通旅遊服務，最低1到4人就可成行出遊，車上提供無線網路、專業導覽解說等服務。觀光署表示，台灣觀巴目前有21家旅行業者、80條套裝旅遊行程參與2人同行1人免費，以及推出2折優惠活動，行程包含養生療癒、人文古蹟、網紅打卡、話題性活動、部落文化體驗以及秘境探訪等6大主題的半日、1日、2日遊套裝行程，滿足不同旅客的喜好與需求。觀光署表示，此次推出的「台灣觀巴－你是哪類型旅遊玩家」線上互動遊戲，民眾只要參與線上趣味互動後，將趣味互動結果照片上傳，並標記1名好友即可參與抽獎，有機會獲取高達新台幣5萬元的全年免費搭乘台灣觀巴行程暢遊大獎，還有住宿券多樣超值獎品。活動從即日起到12/31為止。