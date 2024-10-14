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台灣羽球天王周天成昨日在超級500系列的北極羽球公開賽上奪冠，今（14）日他個人世界排名提升至第9，年終賽排名也來到第一，可說是生涯長壽球員的典範，許多球迷也在網路上稱讚他對這項運動的熱情以及對身體始終如一的自律。周天成13日在超級500系列的北極公開賽以局數2：0擊敗印尼名將Jonatan Christie，進帳冠軍積分9200分，本周也以74837分，超越印尼Anthony Sinisuka Ginting的71285分，從男單世界排名從第10上升到第9。另外，周天成目前年終總決賽參賽積分也來到84340分，超越日本「磨王」奈良岡功大的81210分，目前暫居第一，這一座冠軍對他來說很重要，不只在實質上的成績進步，更是一種證明。34歲的周天成平時不喜歡拿年紀說事，一直都認為自己仍然能和年輕球員競爭，不過雖然本人不以此為藉口，但以他的生涯來說，至今能維持如此之好的狀態，也確實激勵和感動了許多人。在北極賽奪冠後，球迷也在網路上留言稱讚小天的自律和鬥志：「有一種精神叫周天成，當體力的透支，再有的每次拼搏是猶如神蹟般的出現，真是狠狠的粉了影帝啊」、「這個冠軍對周來說也很重要」、「新年後進了好幾次決賽，這次終於冠軍了，上天沒辜負小天的勤奮與堅持」、「雖然體力比不上年輕時候,，但針對性的打法與變化是愈來愈純熟了」。