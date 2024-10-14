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基隆港西岸中櫃20號碼頭今（14）日下午2時許，陸籍運載船運載3支新橋式起重機進港時，不慎撞倒西20號碼頭岸上一部舊橋式機，導致整座起重機傾倒，巨大聲響引發周邊民眾注目。橋式機造價約3億，為中櫃公司所有，中櫃傍晚也發布重訊回應了。港務公司基隆分公司表示，該橋式機造價約3億，為中櫃公司所有，非屬本分公司財產。目前受影響貨櫃船席為基隆港西20、21號碼頭，本分公司原已依中櫃公司申請，排定該兩座碼頭供該輪卸載橋式機作業（10/14-10/18），為因應本次事故，中櫃所屬靠泊作業船將改排西19或本分公司空檔碼頭以碼頭支援協定方式作業因應。對此，中櫃發布重訊說明，本公司新購橋式起重機BC-207，由中國籍橋式機運載船鈺洲啟航， YU YHOU QI HANG於10月14日靠泊基隆港西20碼頭時，不慎撞擊岸上一部舊橋式機導致其倒塌，該部舊橋式機為本公司所有，事發當時處於停機等待新機靠泊上岸，故未有人員傷亡，本案所有影響的機具與貨物均有足額保險，目前由保險及公證公司進行事故調查。