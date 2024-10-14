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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將對台發動「聯合利劍-2024B」軍事演習，對此，台北市議員許淑華表示，本次軍演不只是針對總統賴清德國慶演說的報復，中共將民間單位列為懲戒對象、要求藝人表態忠誠的力道越來越大等2大變化，也必須觀察。許淑華今日在臉書發文表示，中共今天突然展開環台軍演，同時宣布將曹興誠、沈伯洋列入懲戒名單。這次的突襲，嚴重違反過去的慣例，與現況默契。許淑華指出，NHK、紐約時報、華盛頓郵報、法新社等國際主要媒體第一時間集中報導。BBC更以首頁即時更新的模式追蹤。美國國務院發言人Matthew Miller也立刻譴責中國不合理挑釁。許淑華表示，截至12點為止，中國民航局都並未發出通知。對全世界所有飛經台灣海峽的國際航線，都造成無預警的威脅。許淑華認為，本次軍演不只是針對賴清德總統國慶演說的報復，還有必須觀察的變化。首先，就是中共將民間單位列為懲戒對象，過去中共所謂「懲戒頑固台獨分子名單」範圍集中在政治與媒體界人物，但本次卻特別針對「黑熊學院」。許淑華表示，事實上黑熊學院根本不是軍事或政治組織，而是以普及教育為核心，推廣緊急求生救護、介紹應對認知作戰等重要民防知識的民間單位。許淑華批評，無數親中政客主張「不要挑釁中國就沒事」，也在此不攻自破。在中共眼裡，台灣人哪怕只是想「安全的活著」，都是罪大惡極、要被懲罰的行為。許淑華指出，第二個需要觀察的變化，是中共要求藝人表態忠誠的力道越來越大，包括歐陽娜娜、張紹涵等藝人，接連分享解放軍官媒貼文，說出「統一勢不可擋」等，比過去更嚴厲的表態用詞。許淑華表示，雖然藝人赴中發展必須表態早已不是新聞，但軍事行動和娛樂市場是完全無關的範疇。證明了無論任何產業，在中共手下都只是戰爭工具。許淑華接續表示，今年陸續爆發的五月天、吳慷仁、焦安溥等藝人表態支持中國，更是不同於以往的統戰攻勢升級。這幾組創作者過去在台灣發展期間，不時對社會議題、進步價值發聲。因此事到如今他們明確表態親中，對台灣社會分化與撕裂的力道，遠比其他類型的藝人還要嚴重。不難想像，未來類似事件只會越來越多，且也絕不只限於娛樂產業。許淑華呼籲，面對中共這次報復性質明確、毫無預警、一口氣做出威脅全世界的軍演行為，台灣社會目前急需不分政黨的團結，全力強化國防及社會防衛意志，台灣內部任何消耗與分化，最終得利者都只有中共而已！