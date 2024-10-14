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中國東京奧運羽球女單金牌得主陳雨菲，在巴黎奧運衛冕失利後，決定休息一陣子。近期她在澳洲留學、學英文、學廚藝，還染了一頭金髮，造型大改變。在直播時稱讚戴資穎和依瑟儂（Ratchanok Inthanon）的對羽球的影響力很大，因為很多台灣和泰國的球迷都會認出她，也要山口茜和安洗瑩多加油。陳雨菲在巴黎奧運結束後，決定暫時休息一陣子，微博帳號也改成「陳雨菲放假中」，未來生涯怎麼走還不確定。近期他在社群網站上十分活躍，不但分享自己製作「小黃瓜沙拉」的影片，也將自己染上金髮的照片分享在IG上，引起許多球迷留言互動。近期陳雨菲在直播中表示，「戴姐、拉姐（依瑟儂）的影響力很大」，稱有很多台灣和泰國的朋友都會在這段時間裡認出自己。」隨後也吐槽安洗瑩和山口茜：「但是日本韓國基本沒有球迷認出我，說明她們的羽毛球發展還不夠好，還得繼續努力啊山口茜、安洗瑩。」多年征戰沙場，讓陳雨菲在這次巴黎奧運後身心俱疲，女單8強輸給隊友何冰嬌，無緣衛冕。賽後她決定申請保護排名、暫離球場，去澳洲散心留學，雖然有考慮過退役，不過被國家隊挽留。事實上，陳雨菲目前也才26歲，仍有幾年的巔峰，目前世界羽壇的女單項目青黃不接，不少球迷很懷念昔日「女單F4」的高光時期，希望陳雨菲能續戰生涯。