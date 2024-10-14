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中華民國全國工業總會與越南工商會（VCCI）今（14）日舉辦第8屆「台越產業合作論壇」，論壇下設紡織、機械、智慧城市三項分論壇，為因應近年淨零轉型的蓬勃發展，各領域的討論重點皆朝自動化、智慧化、低碳化方向邁進，除輸出我綠色製程與智慧方案外，也藉由多項合作備忘錄（MOU）簽署，達到台越企業策略合作的目標。台越產業合作論壇已成功運行8年， 今年論壇配合台北紡織展，由工總副理事長詹正田與越南工商會副主席阮光榮共同主持，並邀請國內紡織業拓展會、工業技術研究院、資訊工業策進會，以及越方的越南紡織服裝協會（VITAS)、越南自動化公會（VAA）、越南軟體協會（VINASA）等單位參與。本次共促成4項合作。第一是竣邦國際股份有限公司與越南泰春集團合作，雙方將共同開發產品，拓展國際市場，有助竣邦公司建立更完整的供應鏈，提升全球競爭力，也能增加泰春產品的附加價值，轉向機能性服飾發展。其次，在智慧機械領域，盟英科技股份有限公司與萬國技術服務有限公司達成減碳共識，雙方將透過技術與經驗的交換，強化汽機車零組件的研發製造能力，提升在市場中的競爭力。第三是台灣智慧自動化與機器人協會與越南台灣商會聯合總會也達成了合作協議，為雙邊會員廠商提供商機媒合服務。最後，思納捷科技股份有限公司與越南FPT IS Company Limited簽署MOU，雙方將在碳計算及IoT整合領域進行技術交流，並共同為客戶開發低碳及能源管理項目。此外，論壇還邀請遠東新世紀、東豐纖維、沛德永續、基育生物科技、華電聯網等多家企業代表專題分享，展示台灣企業在淨零減碳與智慧領域的實務案例。詹正田致詞表示，台灣近年透過多元管道，開放越南學子來台進修，這些已受訓的人才，都是越南產業升級轉型的重要基石。而工總上個月發布的白皮書，也呼應台商在東南亞面臨的勞動問題，提出強化人力資源合作建議，為台商爭取更友善的商業環境。企盼雙方繼續透過論壇，探討前瞻合作機會，提高傳統製造的生產效率，並解決企業勞動力短缺問題。阮光榮表示，台灣是越南的第5大貿易夥伴，亦是越南第4大外國投資者。特別是去年台灣對越的投資額高達22億美元，為2022年的4倍，包括富士康、和碩、仁寶等大型企業都已落地。同時，越南正朝著區域生產中心發展，擁有年輕熟練的勞動力、穩定的投資環境，使得雙邊在電子、紡織、自動化領域的合作機會大幅增加。