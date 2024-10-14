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立委羅廷瑋上月在藍白聯手退回明年度中央政府預算案時，臨時棄權未投票，引發外界批評。羅廷瑋今天在網路節目細說從頭，強調並非怕被罷免，而是當時思考的高度只到地方建設需求，幸好事後有國民黨立委謝龍介開釋、民眾黨立委黃國昌力挺，才能繼續當一名勇敢的立委，他也要再次澄清自己不是小孬孬，更沒想討好綠營。國民黨立委羅廷瑋今（14）日接受主持人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪，黃光芹問及上月24日立法院藍白黨團在程序委員會聯手退回明年度中央政府預算案，他臨時棄權未舉手投票，被質疑是受到綠營推動罷免的壓力太大所致。羅廷瑋則說，自己今年2月就職，5月就有人喊著要罷免他，但當天不舉手的原因並不在此，而是考量到台中人對捷運藍線殷殷期盼，他擔心擋下預算若導致新建設不到位，無法對選民交代，因此事先向黨團報備。引起各界反彈後道歉、深切檢討，認為錯在思慮不周、視野不夠高，但還是被人惡意與罷免做連結，罵他小孬孬、笑他不舉。羅廷瑋透露，事後謝龍介告訴他，身為立委不能看到台中市拿不到這些預算，就軟掉了不舉手，背後更多看不到的、藏污納垢的事，有賴一一揭發與監督。謝龍介強調，很多立委都有地方建設的壓力，但「不能只看到台中建設需要什麼，要看到國家需要什麼」。羅廷瑋說「我錯了！當時我的高度沒有到中華民國，只在基層，起心動念就是地方建設、對選民的承諾與責任。但我不是小孬孬，不舉手更不是為了討好綠營」。事發之初小草反彈，他很感謝黃國昌，主動站出來強調此事不會影響藍白合作，他也透露平常在立法院，遇大小事都向黃國昌請益，「我都叫他老師」。