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經濟部能源署為提升企業用電效率，今（14）日預告「中華民國114年至117年（2025年至2028年）能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」草案，設定不同節電率目標，契約用電容量801瓩至1萬瓩者，平均年節電率目標維持1%；超過1萬瓩者，則提高至1.5%。現行規定要求大用戶2015年至2024年平均年節電率要達1%，2015年至2023年間大用戶已節電234.36億度，平均年節電率相較2006年至2014年提升0.76倍，年節電率中位數1.46%，成效相當顯著。因現行規定將於2024年底屆期，經濟部擬訂本規定草案，以引導大用戶進一步加強推動節電的深度與廣度。經濟部表示，秉持用電愈多、節電責任愈大之原則，新草案的「節電目標」將依據「全公司」或「用戶」的契約用電容量級距，設定不同節電率目標。契約用電容量801瓩至1萬瓩者，平均年節電率目標維持1%；超過1萬瓩者，則提高至1.5%。此外，國營事業肩負重要社會責任，應帶頭示範推動節電，草案將國營事業納入適用，年度節電率目標一律提高為1.5%，預計2025年至2028年期間，全體大用戶可再節電94.7億度。經濟部補充，本規定草案相較現行規定最主要的差異，在於契約用電容量超過800瓩、全國約4900家的企業大用戶，未來4年內將要求以「全公司」進行節電目標管理，有利於企業整合內部資源，全面推動旗下各分公司或廠區進行節電。而為了減緩對於企業之衝擊，經濟部也同步規劃配套措施，如延續推動《產業創新條例》第10之1條之投資抵減租稅優惠，並擴大適用購置設備範圍等，以鼓勵企業投資高能效設備。經濟部也建立一站式節能技術診斷與輔導管道，以及辦理媒合會引介大用戶與節能服務業（ESCO）合作，加速落實節電，鼓勵企業以「大帶小」或透過供應鏈的方式共同節電。