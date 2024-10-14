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由中信金控創辦人辜濓松一手催生的亞洲銀行家協會（ABA）將於11月18日、19日在台北君悅酒店舉行第40屆會員大會暨研討會，主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」，將有來自美國、日本、印度、斯里蘭卡、新加坡、菲律賓、伊朗、香港等逾20個國家與地區的金融界頂尖專家與銀行業領袖齊聚台北，共同商討金融科技與永續雙轉型議題。現任ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆期盼，藉此會員大會促進各國優秀銀行業者合作交流，提升亞太區域金融發展。ABA為提供亞太地區各國銀行交換經營意見、經驗、金融資訊與商機的溝通平台，以促進亞洲各國經濟及區域金融發展，1981年由中信金創辦人辜濓松倡導成立至今已43年，開創台灣民間經貿外交之路，亦為亞太金融發展邁出重要的一步，目前會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構，是亞太地區規模最大、涵蓋範圍最廣，同為亞洲開發銀行認可的國際金融組織。第40屆ABA會員大會為成立以來第6度於台灣召開，由中信銀行、中華民國銀行公會及ABA共同主辦，為期兩天的會員大會議題包括「科技驅動銀行轉型」、「共創永續目標」、「重新聚焦客戶和社會」，屆時預計有逾250位來自亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表齊聚交流經驗，共同促進亞太區域的科技與金融永續發展。這屆會員大會特別邀請全球最大的另類資產管理公司黑石（Blackstone）策略與客戶關係部副董事長Thomas Nides先生與ABA會長吳一揆爐邊對談，分享個人職涯經歷與國際金融局勢觀察。在加入黑石之前，Thomas Nides於2021年至2023年擔任美國駐以色列大使。此前，他在摩根士丹利（Morgan Stanley）工作10多年，擔任過各種職務，包括首席營運官和副董事長。他曾出任美國總統歐巴馬時期國務院副國務卿兼首席營運官，並因其卓越貢獻被時任國務卿希拉蕊‧克林頓授予美國最高外交榮譽。他亦曾擔任瑞士信貸集團（Credit Suisse）、房利美（Fannie Mae）、美國貿易代表辦公室和國會山莊的高級領導人。這屆ABA會員大會將於11月18日、19日假台北君悅酒店一連舉行兩天，與會者可透過爐邊對談、金融專家CEO論壇，交換第一手訊息並共同激盪商業策略，相關會議資訊可上會員大會官網aba2024.tw查詢。