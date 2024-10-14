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2024年諾貝爾經濟學獎揭曉，由美國學者艾塞諾魯（Daron Acemoglu）、強森（Simon Johnson）及羅賓森（James A. Robinson）共同獲獎，表彰他們透過研究社會制度對國家繁榮的影響，解釋不同國家間財富不均的原因。這三位學者的研究特別關注歐洲殖民者引入的各種政治和經濟制度，並證明這些制度與國家的發展密切相關。諾貝爾經濟學獎委員會主席史文森（Jakob Svensson）在聲明中表示，縮小國家之間的所得差距是當代的重大挑戰之一，得獎者的研究顯示社會制度在實現這一目標上至關重要。艾塞諾魯與強森的著作《國家為什麼會失敗》在台灣廣為人知，探討了為何一些國家能夠實現繁榮，而其他國家卻無法。艾塞諾魯與強森均任教於麻省理工學院，長期合作，並共同撰寫了多部影響深遠的著作。其研究顯示，民主制度在促進經濟繁榮和縮小貧富差距方面具有積極作用。然而，當被問到中國等專制國家也能取得顯著經濟成就時，艾塞諾魯指出，雖然專制國家能迅速動員資源進行發展，但其經濟模式難以持續創新和轉型，這也是中國當前面臨的經濟困境之一。評審團強調，這3位得獎者的研究工作，有助於解釋為何「社會制度」在一些國家的繁榮中扮演要角，但在其他國家卻沒有，並為理解國際間的財富分配提供了理論基礎。他們的貢獻對於未來全球經濟政策的制定具有深遠影響。