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財政部今（14）日公布今（113）年稅收，在不動產交易量仍處於相對高檔之下，與房市有關的土地增值稅、契稅及個人房地合一稅，年增率續成長，但隨著銀行限貸令及央行祭出第七波房市管制措施，土增稅、契稅已較8月呈現減少態勢。財政部分析，8月開始受到銀行房貸放款趨緊，央行9月推出第七波房市管控措施，也影響房市交易量能，觀察6都買賣利轉棟數連2個月減少，9月較8月減少8.1%，但與去年同月相較年增6.9%，增幅已趨於收斂。此外，新青安撥貸件數及金額也呈現月減20.8%、27.3%，年增幅度降為1.2倍及1.7倍。觀察各家不動產顧問公司的報告，就第3季商用不動產及土地市場交易金額年增率都翻倍成長，主要是科技業台積電、日月光、美光購置廠房辦公室，加上住宅市場及預售市場亮眼表現，建商持續購地，土地市場買氣也增溫，目前不動產交易量仍處相對高檔，主要是自住剛性需求，加上預售屋的交屋潮及建商購地，指標科技企業擴廠效應仍存在。也因此，9月房市相關稅目包括土增稅、契稅及個人房地合一稅，也較去年同月續成長，不過，因房貸放款緊縮漸浮現，土增稅及契稅已出現月減態勢。9月土增稅有74億元，月減7.5%，但仍較去年同月成長21.6%，主要是9月百萬元以上稅額案件增加，又以台北市、台中市及高雄市增加較多，6都中只有桃園呈現年減，年減11.4%，主要是因千萬元大額案件較去年同月減少較多，而累計今年前9月年增21.7%，以新北市、台中市及桃園市增加較多。契稅9月有17億元，創歷年同月新高，與8月相較減少5.5%，若與去年同月相較，增加2.3億元，年增15.9%，創今年2月以來新低，也連5個月下滑，增加較多是台中市、台北市及高雄市，台中及高雄主要因預售屋交屋潮，台北市因大額案件多。而今年前9月契稅144億元，創歷年同期新高，年增33億元，年增30.3%，以高雄市、新北市及台中市增加較顯著。至於個人房地合一稅9月有64億元，創歷年同月新高，年增28億元，年成長76.6%，連14個月雙位數正成長，又以高雄市、新北市及台北市增加較多。而累計前9月前個人房地合一稅501億元，也創歷年同期新高，年增237億元，年成長9成，以新北市、高雄市及台中市增加較多。另外，這個月也有營利事業房地合一稅291億元，亦創歷年同月新高，年增93億元，年成長41.2%，以台北市、新北市及台中市增加較多。