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▲台中三名國民黨年輕立委，被視為盧秀燕子弟兵。（圖／翻攝羅廷瑋臉書，2024.10.14）

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，政壇傳出民團醞釀多時的罷免台中3立委將接力登場，當事人之一的羅廷瑋今天上網路節目時指出，這次敲羅、斷健、廢翔背後更深大意義，就是醉翁之意不在酒，背後有政黨運作的痕跡，企圖透過期中考往前，傷害台中市盧秀燕。這次拆樑雖然失敗，但「在錯誤中學習是民進黨最強的地方，國民黨在成功中更要小心翼翼」。民團醞釀罷免台中市3位盧系立委，包括中4選區廖偉翔、中5黃健豪及中6羅廷瑋，近來在臉書成立「台中覺醒─展翅廢翔」、「斷健行動─下架黃健豪」、「敲羅行動─下架羅廷瑋」等社群。羅廷瑋今（14）日接受主持人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪時，以這次謝國樑罷免為例，舉出自己與基隆市長謝國樑許多相似處，也稱在支持謝國樑的過程中，自己獲得許多啟發。羅廷瑋說，兩人選區的選民數差不多（基隆市31萬、中六選區39萬）、都在選舉中獲得約52%支持率，自己主打「三寶奶爸」，謝國樑被稱為「小愛爸爸」，罷免的背後感受得到政黨利益與政黨操作。羅廷瑋說，謝國樑模式是最好的參考值，自己原訂去基隆站台造勢9次，最後只去了5次，因為謝國樑認為選民希望的是城市進步、安居樂業，應該多些力道投入市政、減少拜票行程。謝國樑的成功經驗讓他體會到，最主要的敵人其實是自己，自己對選民開出的政治牛肉要兌現，比應付罷免更重要。因此現階段要蘊釀相關量能、透過法案讓人注意到國會表現，未來則要加大論述能力、增加在地方曝光的機會。對於民團劍指選戰「台中F4」中當選的3人，黃光芹認為就是衝著盧秀燕而來。羅廷瑋說，盧秀燕有很特別的人格特質，能整合不同的力量，當時他和廖偉翔受到民眾黨主席柯主席拍影片推薦、獲得小草的支持，可以說集了天時地利人和。因此這次「敲羅、斷健、廢翔」背後更深大意義，可以說是醉翁之意不在酒，企圖將「期中考」往前提，以傷害盧秀燕，背後政黨運作痕跡很明顯，但台中市民非常嚴格，心中自有一把尺，不會認同這種操作。黃光芹再問，關於2028大選，盧系立委少任何一席，是否會牽動盧秀燕未來的政治版圖？羅廷瑋說，近來幾份民調可以看到，盧秀燕在藍營中已經脫穎而出，至於民調也高的立法院長韓國瑜，因為職位有不可替代性，導致盧秀燕成為綠營的頭號假想敵。但是「黨的運作不一定是全民的運作」，站在盧秀燕的立場，必須把目前的把工作做好，才有資格談到下一步，因此盧秀燕現階段要考量的，是尋求最大力度的團結步伐，至於明年的黨主席選舉，他認為之前已有前例「國民黨不一定要當上黨主席才能選總統」。