我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全民運動會滑輪溜冰，屏東縣與台南市滑輪溜冰曲棍球競賽。（圖／屏東縣府提供）

113年全民運動會將於10月26日至10月31日舉行，首場賽事滑輪溜冰已於昨（13）日提前登場，包括溜冰曲棍球、花式溜冰和競速溜冰三大項目。縣長周春米今（14）日特地前往屏東國際滑輪溜冰場，為參賽選手加油打氣，並期待地主隊能為屏東縣爭光。周春米表示，本屆全民運動會共有33個比賽項目，賽事分布於屏北至屏南的36個競賽場館。儘管此前山陀兒颱風帶來嚴重災害，但縣府團隊迅速復原所有比賽場地，確保來自全國的選手們能在最佳條件下比賽，盡情發揮實力。作為本屆全民運動會的主辦縣市，期盼藉此推動本地運動發展，凝聚縣民向心力。周春米熱情邀請來自全國的運動健兒齊聚屏東，共同創造難忘回憶。全民運動會的開幕典禮將於10月26日在屏東縣民公園舉行，屆時將有精采的開幕演出及聖火傳遞。縣府體發中心表示，屏東國際滑輪溜冰場是全台首座、亞洲唯二符合最新國際標準的滑輪溜冰比賽場地，造就了多位傑出選手，如在2023年杭州亞運奪得3,000公尺接力金牌的黃玉霖，以及於1,000公尺爭先賽包辦金、銀牌的李孟竹與劉懿萱。這些成績展現了屏東對體育人才的深耕與支持，期待在今年的全民運動會中再創佳績。