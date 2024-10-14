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▲蕎麥B群綜合維他命。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲卓越守護者-益菌盾。（圖／記者陳美嘉翻攝）

在繁忙的工作、家庭責任和生活壓力中，對許多經常感覺精疲力竭上班族而言，補充維他命保健品已成為日常所需。營養師許毓容指出，基於多年在醫院的經驗，發現許多消費者在面對琳瑯滿目的保健品時，因有的產品成分模糊，甚至含有化學合成物質，讓消費者感到困惑、不知如何選擇。這樣的現象促使她創立Veganvita植蘊素維他命。創辦人許毓容表示，Veganvita植蘊素維他命是台灣首支由營養師團隊推出的純素保健食品，以「純素保健」為核心理念，堅持不使用化學合成物質，致力於提供純淨的營養補充品。許毓容指出，Veganvita植蘊素維他命推出兩款明星產品，「蕎麥B群綜合維他命」和「卓越守護者-益菌盾」，皆有原廠「認證標章」，確保產品營養精準添加。「蕎麥B群綜合維他命」結合了100%無添加的植萃營養，使用國際專利的奧地利Cultavit蕎麥B群，提供高吸收率的天然活性維生素B12及植物來源的D3，適合忙碌的職場女性，一次補充27種關鍵營養元素，保持活力，並在換季期間提升保護力。小號植物膠囊設計更易吞嚥，無化學添加物，通過「英國純素協會The Vegan Society」的認證。「卓越守護者-益菌盾」特別選用專利純素乳酸菌「日本KT-11乳酸菌」，經過全面檢測，完全無化學添加，確保不添加香料、糖分，也無重金屬、塑化劑及西藥等有害成分，並通過「美國素食協會American Vegetarian Association 」的認證。此外，Veganvita植蘊素維他命更推出貼身營養師小管家服務，專業團隊在消費者購買後主動聯繫，提供個人化的營養建議，並在高雄市美術館社區的實體門市提供「Inbody身體組成分析」，讓顧客深入了解自身需求，並獲得個人化的營養建議。產品還提供30天無條件退貨服務。