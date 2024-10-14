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新竹竹北某健身工作室葉姓負責人夥同葉姓、鍾姓教練，涉嫌凌虐一對6歲及3歲的小姊弟，虐童惡行曝光後，掀起新竹民眾發起抵制運動，甚至有民眾發動私刑正義，深夜前往葉姓教練投資的飲料店砸店，試圖為小姊弟討公道，警方已於今日逮捕2名20多歲的林姓男子，全案依涉偽造特種文書、毀損罪嫌送辦。據了解，疑似參與凌虐小姊弟的25歲葉姓教練，不但被起底擁有四間健身中心，還在竹北嘉興路投資連鎖品牌手搖飲料店，今年8月又在莊敬二街開設以健康蛋白飲手搖品牌，並以愛犬命名，沒想到該手搖飲料店竟也淪為施虐場所。3名相關涉案人已羈押在案，然而就在12日晚間10時許，傳出葉姓教練以愛犬命名的飲料店遭人持棍棒狂砸，店內落地窗粉碎一地，巨大聲響引起附近民眾注意，全程不到5分鐘，犯案後隨即逃逸。警方接獲報案後展開追查，今日逮捕2名20多歲的林姓男子，並查出作案車輛懸掛假車牌，2男對犯行坦承不諱，強調是想為受害小姊弟出口氣，訊後依涉偽造特種文書、毀損罪嫌移送新竹地檢署送辦。警方也向大眾呼籲，私刑非正義，任何藉端破壞秩序的違法行為，都將視為對治安的挑釁，警方將嚴懲不貸。