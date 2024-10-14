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前台南市議長、現任市議員郭信良與佃西里長高進見日前被控涉安南區土地重劃弊案，向某工程顧問公司收賄及勒索達1300萬元，去年9月依貪污罪嫌起訴，建請法官從重量刑、褫奪公權，並建議在法院審理期間持續羈押，然而案子卻在移審台南地院審理後，改裁定郭信良以150萬元交保、高進見50萬交保，並限制出境出海及限制住居。台南地院今（14）日下午再度審理此案，裁定2人繼續限制出境出海8個月，郭、高對此並無意見。台南地院表示，被告郭信良、高進見涉犯貪污治罪條例案件，經檢察官提起公訴，認被告2人涉犯藉勢藉端勒索財物罪嫌、於職務上行為收受賄賂罪嫌。法院審酌被告2人涉犯罪名分別為10年以上有期徒刑、7年以上有期徒刑之罪嫌、刑度非輕，考量重罪常伴有逃亡之高度風險，且參酌被告二人身分，均具有一定之社會地位及經濟能力，難排除被告二人脫免本案追訴、處罰之可能，預期被告二人規避審判及將來刑罰執行之可能性，有相當理由足認有逃亡之虞，予以限制出境、出海。綜合本案犯罪情節態樣，對社會秩序之危害程度，為確保本案後續之審理、執行，裁定自2024年10月14日起，限制出境、出海8個月。涉犯貪汙治罪條例部分，全案將預定於11月1日宣判結果。