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▲虎航促銷來了，今（15）日 10:00開始， 至（16）日23:59，推出「回程價798元起」，此優惠主打飛澳門來回。（圖／取自台灣虎航臉書）

▲亞洲航空則是推出豪華平躺座位特價優惠，單程含稅6999元起。（圖／取自Fly AirAsia臉書）

台灣虎航促銷機票又來了！活動時間為今（15）日 10:00開始， 至（16）日23:59，推出「回程價未稅798元起」，此優惠主打飛澳門；若是飛日本、韓國、泰國、越南，回程價則是未稅1798元起。可預訂的優惠期間主要是到明年2025年1月15日。「Fly AirAsia亞洲航空」則是推出豪華平躺座位特價優惠，旅客能搭豪華平躺座位，單程含稅6999元起，含有40公斤行李、餐點與機場貴賓室，優惠期間為即日起至10月20日。虎航此次推出的「回程價798元起」優惠活動，顧名思義就是限買來回，於回程將可能有此優惠價。而此次優惠，飛澳門、日本、韓國、泰國、越南皆有。回程價最低798元起回程價最低1,798元起即日起 ~ 2025年1月15日（台中-澳門2024年10月15日~2024年10月26日）（台北-宮崎2024年11月26日~2025年1月15日）台北－福島/秋田/高知、高雄－岡山不適用本次活動優惠若出發月在 10～11月，另一家廉價航空「Fly AirAsia亞洲航空」則是推出豪華平躺座位特價優惠，旅客能搭豪華平躺座位，躺著飛去吉隆坡、大阪最舒適，單程含稅6999元起，且含免費托運40公斤、餐點與機場貴賓室。優惠期間為即日起至10月20日，出發日期為即日起到2025年9月30日。