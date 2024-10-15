台灣虎航促銷機票又來了！活動時間為今（15）日 10:00開始， 至（16）日23:59，推出「回程價未稅798元起」，此優惠主打飛澳門；若是飛日本、韓國、泰國、越南，回程價則是未稅1798元起。可預訂的優惠期間主要是到明年2025年1月15日。「Fly AirAsia亞洲航空」則是推出豪華平躺座位特價優惠，旅客能搭豪華平躺座位，單程含稅6999元起，含有40公斤行李、餐點與機場貴賓室，優惠期間為即日起至10月20日。
虎航此次推出的「回程價798元起」優惠活動，顧名思義就是限買來回，於回程將可能有此優惠價。而此次優惠，飛澳門、日本、韓國、泰國、越南皆有。
📍來回澳門：
回程價最低798元起
📍來回日、韓、泰、越
回程價最低1,798元起
📍可預訂搭乘期間：
即日起 ~ 2025年1月15日
（台中-澳門2024年10月15日~2024年10月26日）
（台北-宮崎2024年11月26日~2025年1月15日）
📍優惠限制：
台北－福島/秋田/高知、高雄－岡山不適用本次活動優惠
📍加碼優惠：
若出發月在 10～11月，同時輸入折扣碼「IT10OFF」，部份班次還可再享9折。
另一家廉價航空「Fly AirAsia亞洲航空」則是推出豪華平躺座位特價優惠，旅客能搭豪華平躺座位，躺著飛去吉隆坡、大阪最舒適，單程含稅6999元起，且含免費托運40公斤、餐點與機場貴賓室。優惠期間為即日起至10月20日，出發日期為即日起到2025年9月30日。
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📍來回澳門：
回程價最低798元起
📍來回日、韓、泰、越
回程價最低1,798元起
📍可預訂搭乘期間：
即日起 ~ 2025年1月15日
（台中-澳門2024年10月15日~2024年10月26日）
（台北-宮崎2024年11月26日~2025年1月15日）
📍優惠限制：
台北－福島/秋田/高知、高雄－岡山不適用本次活動優惠
📍加碼優惠：
若出發月在 10～11月，同時輸入折扣碼「IT10OFF」，部份班次還可再享9折。
另一家廉價航空「Fly AirAsia亞洲航空」則是推出豪華平躺座位特價優惠，旅客能搭豪華平躺座位，躺著飛去吉隆坡、大阪最舒適，單程含稅6999元起，且含免費托運40公斤、餐點與機場貴賓室。優惠期間為即日起至10月20日，出發日期為即日起到2025年9月30日。