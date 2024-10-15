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▲員警拔槍朝該車輪胎射擊7槍，強勢上前將人拖下車壓制。（圖／翻攝畫面）

今（14）日下午4時許，新北市三重警方在中正北路某釣蝦場前，攔查懸掛假車牌可疑車輛時，駕駛不肯配合還加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向、蛇行超車等，與警方展開街頭追逐戰。為避免危害用路人，警連開7槍攔阻制伏，導致副駕駛座20歲朱男腹部中彈送醫、駕駛落網，經查2人身份都是通緝犯。警方準備攔檢時，該輛可疑黑色轎車突然倒退再加速往前衝，員警見狀後，立即朝該車右前輪射擊，企圖迫使車輛停下，沒想到仍被趁隙脫逃，沿途持續逆向、闖紅燈及蛇行超車。警匪追逐近3公里，直至重新、重陽路時，警方趁對方行車偏移不穩時，從後方猛撞上，導致車輛180度轉向後，於陸橋前停下，不料2犯嫌於停止後，仍持續嘗試倒車及隨意衝撞，危害執勤員警及附近民眾之危險。為避免危害發生，員警當下果斷拔槍，朝該車輪胎射擊7槍，強勢上前將人拖下車壓制，其中1槍不慎貫穿副駕朱嫌腹部，緊急送往醫院救治。經查，駕駛為20歲林男，是台北市警方列管的慣竊，而受傷的副駕駛20歲朱男，則為詐欺車手及在逃通緝犯，身背2條通緝，先是在去年10月因違反個資法遭苗檢通緝，今年4月又再背上詐欺罪通緝。林男供稱，該輛掛報廢牌車輛由朱男提供，他只是負責開車，警方已通知車牌持有人到案說明。2人訊後依妨害公務、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第43條規定舉發危險駕駛行為，最高可處3萬6000元罰鍰。