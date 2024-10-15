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▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日曾表示，Blackwell晶片已全面投產，更強調客戶對Blackwell的「需求超瘋狂」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）





多家美企公布財報在即，市場憧憬它們的業績理想，影響美股週一普遍利好，道指與標指同創收盤新高，其中輝達（Nvidia）市值亦破歷史高位。綜合《CNBC》等外媒報導，據美國銀行聲稱，目前已有30家標普500指數的企業公布了業績，平均利潤超出預期約5%，比上個季度 的3%要好。麥當勞、聯合健康集團和蘋果帶領道瓊指數走高，科技股也持續上漲，是標普表現最好的板塊。14日收盤，美股道瓊指數上漲201.36點，或0.47%，收43065.22點；那斯達克指數上漲159.75點，或0.87%，收18502.69點；標普500指數上漲44.82點，或0.77%，收5859.85點；費城半導體指數上漲96.27點，或1.8%，收5432.21點。焦點個股方面，隨著市場對AI晶片的需求持續旺盛，微軟、Meta、Google、亞馬遜等公司都在大量採購輝達的GPU，輝達股價亦創下新高，這些公司預定10月底公布季度業績。輝達股價14日收漲2.4%，每股138.07美元，突破6月18日創下的135.58美元高點，市值也達到3.4兆美元，是全美僅次於蘋果（約3.55兆美元）的第2大公司。輝達的黃仁勳近期才表示，Blackwell晶片已全面投產，更強調客戶對Blackwell的需求「很瘋狂」，新產品第4季度將帶來數十億美元的收入。