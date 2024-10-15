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▲隱藏優惠代碼「14159」開吃肯德基「5炸雞+2蛋撻+2飲料」秒省200元。（圖／翻攝自肯德基網站）

▲大巨蛋「週末炸雞漢堡俱樂部」開賣小週末牛肉堡149元、雙層週末牛肉堡229元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲巨蛋店限定週末金酥雞2P 199元、4P 369元、6P 499元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台北人就近到大巨蛋「週末炸雞漢堡俱樂部」，就能吃到台南「銀波布丁」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「週末炸雞漢堡俱樂部」開幕優惠，喊通關密語免費吃雞柳條。台式三寶左起：鹽酥雞皮69元、招牌蒜蒜薯條99元、台式甜不辣69元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲巨蛋店打造台潮速食風格，還設有雙結帳檯設計大幅縮短點餐等候時間。（圖／記者蕭涵云攝）

▲逗趣的週邊商品多多，雞塊鑰匙圈89元、磁鐵150元，提袋、啤酒杯、開瓶器皆180元，炸雞蠟燭480元、T恤780元、地毯880元等。（圖／記者蕭涵云攝）

肉肉控又有炸雞優惠可以吃！肯德基「5炸雞+2蛋撻+2飲料」秒省200元隱藏優惠代碼被挖出；最潮「週末炸雞俱樂部」進駐台北大巨蛋開設「週末炸雞漢堡俱樂部」，開賣雞油蒜頭薯條、台式甜不辣、鹽酥雞皮「台式三寶」，還吃得到聯名台南老店「銀波布丁」，歡慶開幕喊出「通關密語」免費吃極嫩雞柳條。肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，划算「5炸雞+2蛋撻+2飲料」現省201元好康不藏私！只要至肯德基門市以悠遊卡功能付款、或肯德基線上點餐以悠遊付付款並告知門市／線上輸入；而且炸雞還能更換不辣的上校薄脆雞，飲料也有百事可樂、七喜或立頓檸檬風味紅茶可以挑選。最潮「週末炸雞俱樂部」進駐台北大巨蛋開設第二家分店，嘗試台式速食店型態的「週末炸雞漢堡俱樂部」，只要黃金4分鐘就能吃到現炸燒燙炸雞，還開賣「台式三寶」包括淋上雞油蒜頭的薯條、以手工魚漿低溫油炸搭配小黃瓜的台式甜不辣、高溫三次油炸的鹽酥雞皮；並以經典奧克拉荷馬漢堡製法推出全新搭配焦化洋蔥的「小週末牛肉堡」與「週末雙層牛肉堡」。不只套餐附贈「快樂杯」提供軟性飲料無限暢飲，還與臺虎精釀聯名的獨家0糖質酒款「週末炸虎啤酒」與9.99%微醺感十足的「長島冰啤」多種快樂水選擇。更攜手1939年創立的台南府城老字號甜點「銀波布丁」，首次在台北聯名販售「高級古早味布丁」，不用衝台南也吃得到源自日本皇室作法、綿密濃郁的日式手工烤布丁。10月歡慶「週末炸雞漢堡俱樂部」大巨蛋店開幕，即日起至10月31日，結帳時向店員說出通關密語「週末就是要吃炸雞！週末到了週末炸雞，享受週末來個炸雞！」 即可免費獲得一份2p極嫩雞柳。