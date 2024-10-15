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北韓官媒報導，領導人金正恩(Kim Jong Un)14日召開了一場最高國家安全會議，在與南韓的緊張局勢升溫之際，指導一項「立即軍事行動」計畫。在平壤的這場會議由該國的最高安全官員出席，包括參謀長和其他軍官，以及安全部和國防部等部長。北韓官媒中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導：「他提出了立即軍事行動的方向，並指示了在戰爭威懾行動和行使自衛權方面要完成的重要任務。」這場會議召開之際，擁有核武的北韓指控首爾在其首都上空飛行無人機，並將軍隊調往邊境，南韓則在14日表示，其若遭到開火，已「完全準備好」做出回應。北韓中央通信社報導，官員在平壤這場會議上聽取了關於「敵人嚴重挑釁」的報告，明顯是指無人機飛行。官媒報導，金正恩在會議上「表達了強硬的政治和軍方立場」。北韓指控首爾要為無人機負責，這些無人機投放了充滿「煽動性謠言和廢話」的宣傳品，並在13日警告，若再偵測到無人機，北韓將視其為「宣戰」。首爾軍方最初否認是這些無人機飛行的幕後主謀，當地的猜測主要集中在南韓的行動團體上，這些團體長期透過氣球向北方發送傳單和美元。負責監督停火的聯合國盟軍指揮部(United Nations Command)表示，充分了解北韓的主張。這次停火終止了1950至1953年間的韓戰內戰。聯合國盟軍指揮部(United Nations Command)表示：「指揮部目前正嚴格依照停戰協議(Armistice Agreement)調查這起事件。」技術上而言，兩韓仍處於戰爭狀態。更多中央廣播電臺新聞