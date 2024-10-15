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2024年諾貝爾經濟學獎，由美國學者艾塞諾魯（Daron Acemoglu）、強森（Simon Johnson）及羅賓森（James A. Robinson）共同獲獎，表揚他們透過研究社會制度對國家繁榮之影響、進一步解釋不同國家財富不均原因的貢獻。其中，羅賓森受訪時提到，許多社會已成功轉型包容性社會，例如台灣、韓國及模里西斯，並懷疑中國若繼續實施高壓的政治制度，就無法維持經濟繁榮。根據《美聯社》報導，64歲的羅賓森接受訪問時表示，全球歷史上有很多例子，顯示它們的社會能夠維持良好表現40年、50年，但不可能長久，比如前蘇聯也曾有過長達50年或60年，表現相對出色。正如艾塞諾魯所說，儘管民主不是萬靈藥，但專制國家雖能迅速動員資源進行發展，其經濟模式卻難以持續創新和轉型，羅賓森也懷疑，中國是否能在維持專制政治體制的情況下，還可以保持經濟繁榮，並指出全球有許多社會，已經成功轉型成3位經濟學獎得主所說的「包容性社會」。羅賓森進一步表示：「看看美國，曾經是一個有奴隸制、特權階級的國家，女性不被允許參與經濟或投票」，認為目前相對包容和開放的每個國家，都經歷過類似轉型：「在現代世界，你能看到這在韓國、台灣及模里西斯發生過。」諾貝爾評審團強調，3位得獎者的研究工作，有助於解釋，為何「社會制度」在一些國家的繁榮中扮演要角、在其他國家卻沒有，並為理解國際間的財富分配提供理論基礎，其貢獻對於未來全球經濟政策的制定具有深遠影響。