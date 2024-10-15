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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，檢調查出有一個疑似被當作帳簿的隨身碟，除了有日前被曝光的「小沈1500」外，基隆市長謝國樑也被標註「200」，疑似與柯文哲有政治獻金往來。謝國樑今（15）日受訪說，家族企業確實與柯文哲有往來，但他不便說明太多細節。謝國樑的祖父謝清雲曾任省議員，1966年接手基隆市第二信用合作社任理事長。根據《鏡週刊》報導，謝國樑是因家族長輩2022年聽完柯文哲與新竹市長高虹安在新竹的演講後，決定要捐款200萬元給民眾黨，跟柯文哲交朋友，透過謝國樑請副市長邱佩琳拿200萬元捐給民眾黨。不過《鏡週刊》說，民眾黨未依規定登錄政治獻金，竟由柯文哲帳房「橘子」記錄在隨身碟私帳中，檢廉為避免政治紛擾，選在罷免投票後才會傳謝國樑到案說明。知情人士指出，若違反《政治獻金法》要罰款，謝國樑願意代長輩受罰。謝國樑今坦言，家族的企業確實曾經與民眾黨有過往來，但其他的細節基於尊重檢方調查原則，無法說明太多，如果檢方有傳喚，「如果我被要求要前往北檢說明，我一定會正面積極全力配合，說明清楚讓檢方知道。」