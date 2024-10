我是廣告 請繼續往下閱讀

最近新聞焦點之一,是軍火買賣的盤子與冤大頭,且看一個實例。今年四月十七日,在美國國會,來自佛羅里達州的眾議員Mike Waltz,對上空軍部長( US Air Force Secretary) Frank Kendall,談到美國國防預算的浮濫。W拿出一袋螺帽,開始質詢:W:這是一袋螺帽,部長先生,用機器產製,不需要高學歷、也不用高科技、但符合FAA規格,請問空軍買一袋要花多少錢?K:不知道(沒有人期待部長知道)W:九萬元(美元)K:(保持沈默)W:依國防部資料來源,這些商用零件都是直接來自原廠,也意謂應比一般市面零售價便宜,但普通民眾只花一百塊可以買到,國防部卻花了九萬元!這段國會對話,發生在有史以來第一次美債利息超逾國防預算的當下,自然引發議論。新聞中提到納稅人被MIC瘋狂剝削,MIC(Military industrial complex 軍工複合體)又再度引起社群媒體的注意,時至現代,MIC並非特定公司,而已是軍事單位、軍工企業、國會、政客共生關係的通稱。其實MIC並不是新名詞,早在六十年前美國艾森豪總統就曾沉痛指陳過MIC的興起及影響。1961/1/17,這位唯一曾在美國總統任內訪問過台北的二戰盟軍總指揮,離開白宮前發表告別演說(Farewell address to the nation),在這篇經21次修改卻不到十分鐘的演講中,艾森豪特別提出對軍工複合體(MIC)的隱憂與警告,因為他五星上將的資歷,竟指責與政府、軍方關係極為密切的產業,特別引人注目。而且依他預見,這一產業經兩次大戰的滋養,恐將盤根錯節,他唯恐「龐大軍事體制和武器工業相互串結」( Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience),呼籲政府要拒斥MIC的影響,防杜軍工勾結的危機,如民眾有此警覺,國家安全與民主自由才能共存共榮。一位軍事家出身的總統,在告別演說中,居然語重心長有此警語,只可惜美國人民馬耳東風,隔日即陷入新總統就職的歡樂氣氛中,少有人記得老人家的忠言。最近對加薪30%仍不滿意,引發罷工的波音公司,即為傳統上的MIC,記憶猶新,在二戰中叱吒風雲先後超過十萬架的B-17、B-52,就是波音產品。上周鬧得滿城風雨的雷神公司,自然也是公認的MIC。談到軍火買賣相關統計資料,因性質神秘,成立於1966年的SIPRI(斯德哥爾摩國際和平研究所)研究公布的數字較為可信。依SIPRI,全球武器交易量(Arms transfer)一年大約三兆美元,是極大商機,從2024/4/17美國國會的對話,可以窺知暴利驚人,而軍火買賣,又非自由市場經濟,買賣雙方的決定又有政治黑手介入,依SIPRI資料,軍火賣方國家及廠商,又居寡占地位,暴利毋寧是必然的結果。前幾天(2024/10/7),立法院召開主題為「針對美國軍火商對台軍售虛報價格及後續應應作為」的秘密會議,依媒體報導,詢答聚焦在成本審核、商情訪查、多管道比價、契約訪廠稽核等,相信識者必然啞然失笑,因為在軍火買賣,這些應該都不是重點,官員委員就此攻防,煞有介事,誠不知用意為何?國防部長表示,美國人沒有把我們當盤子,未免也太有信心,看2024/4/17美國國會紀錄,美國軍方自己不也是盤子?從SIPRI資料、或全球媒體報導顯示,目前情況比艾森豪當年擔憂的還要糟糕,MIC應該已經全球化,盤根錯節,儼然結構性犯罪,顧部長如真有心,大可依就任之初,許多人所期待,運用律師專長,結合盟友政府,向軍工複合體挑戰!對了!立法委員如有心,也可打個電話給Mike Waltz。●作者:陳冲/ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長●本文為作者評論意見,不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論,請附真實姓名及聯絡電話,文章歡迎寄至 opinion@nownews.com