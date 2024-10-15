MLB美國職棒國聯冠軍戰G2，洛杉磯道奇今（15）日續在主場迎戰紐約大都會，大都會開路先鋒Francisco Lindor此戰首局首打席就率先開砲，幫助球隊開局就取得1：0領先，2局上大都會再靠著Mark Vientos的一發滿貫全壘打，大都會單局灌進5分，終場就以7：3擊敗道奇，系列賽雙方目前戰成1：1平手。而Lindor今日開轟，也幫助大都會隊寫下難得歷史，賽後他則坦言：「我只是想要有好的擊球，並沒有想著敲出全壘打。」
Lindor首局首打席開砲 助球隊寫歷史
根據大聯盟數據專家Sarah Langs稍早發文指出，大都會隊今日靠著明星強打Lindor首局首打席開轟，他們也成為繼1996年美聯分區系列賽G1的金鶯、1953年世界大賽G5的洋基隊之後，大聯盟史上第3隊在同一場季後賽上，團隊接連敲出首局首打席全壘打和滿貫砲的球隊，寫下難得歷史。
比賽結束後，Francisco Lindor也在賽後回顧了他的第1次打席，他表示：「我只是試圖透過打出高質量的擊球，讓球隊感到興奮，我並不是想打出全壘打，我只是想要不惜一切代價，去幫助球隊贏得勝利。」
故意四壞不給Lindor打 道奇反遭重傷害
此外，本場比賽2局上半Francisco Lindor第2度上場打擊時，當時大都會場上為2出局二、三壘有人情況，最終道奇主帥Dave Roberts選擇敬遠他，不給Lindor有再度建功機會，不過道奇卻被下棒打者Mark Vientos的一發滿貫砲，造成重傷害，終場就以3：7輸球。
Lindor賽後對於這樣的狀況則表示：「Mark （Vientos）加油！我真的知道他的能力在哪裡，我為他能夠在場上集中精力，並執行自己的打擊而感到自豪。」
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根據大聯盟數據專家Sarah Langs稍早發文指出，大都會隊今日靠著明星強打Lindor首局首打席開轟，他們也成為繼1996年美聯分區系列賽G1的金鶯、1953年世界大賽G5的洋基隊之後，大聯盟史上第3隊在同一場季後賽上，團隊接連敲出首局首打席全壘打和滿貫砲的球隊，寫下難得歷史。
比賽結束後，Francisco Lindor也在賽後回顧了他的第1次打席，他表示：「我只是試圖透過打出高質量的擊球，讓球隊感到興奮，我並不是想打出全壘打，我只是想要不惜一切代價，去幫助球隊贏得勝利。」
故意四壞不給Lindor打 道奇反遭重傷害
此外，本場比賽2局上半Francisco Lindor第2度上場打擊時，當時大都會場上為2出局二、三壘有人情況，最終道奇主帥Dave Roberts選擇敬遠他，不給Lindor有再度建功機會，不過道奇卻被下棒打者Mark Vientos的一發滿貫砲，造成重傷害，終場就以3：7輸球。
Lindor賽後對於這樣的狀況則表示：「Mark （Vientos）加油！我真的知道他的能力在哪裡，我為他能夠在場上集中精力，並執行自己的打擊而感到自豪。」