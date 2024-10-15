我家牛排絕地大反攻！如果現在年齡是25歲以上的民眾，相信都經歷過10幾年前，連鎖品牌「我家牛排」、「貴族世家」以平價牛排加上buffet經營模式橫掃全台的盛況，直到後來孫東寶以「平價牛排教父」之姿篡位，我家牛排以及貴族世家分店也收掉不少，但如今「我家牛排」又在台灣重新奪回平價牛排之王，除了網路聲量爆棚以外，門市更是大排長龍被網友捕捉，在社群掀起廣大迴響。
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「不懂就問脆？桃園特力屋的我家牛排是有什麼特別的魔力嗎？吃隔壁店都吃飽了出來還在排」只見分享的照片，一間我家牛排的門口排了滿滿都是人潮，過去已經被網友稱為是童年回憶的「我家牛排」，如今竟然絕地復活，出現排隊人潮。
貼文曝光後，不少在地桃園人紛紛回應「這是我家牛排的南崁旗艦店喔！今年3月剛搬到特力屋一樓」、「去那裡吃自助吧就好了！我都點自助吧一直吃，吃下來還比熱炒便宜」、「桃園人很愛我家牛排的，只要是旗艦店人都這麼多」、「我家牛排這幾年搭上buffet熱潮，開了幾家旗艦店，300多400多就飽到吐，CP值很高。」
我家牛排全新裝潢開業半年爆人潮！精緻80道菜色最低360元隨便你吃
而網友所拍攝的這家「我家牛排」，其實就是「我家牛排」旗艦規格的其中一家「南崁店」，本來的舊址營業到今年的3月10日，已經在地方有12年的歷史，現在搬到「桃園市蘆竹區中正路1號」特力屋1樓，重新開張後全裝潢吸引更多人來用餐，質感大升級。
新版的「我家牛排南崁店」不僅空間更寬大明亮，LOGO也是採用文青感的「紅底白字」，座位區寬敞，店內主打的80道料理自助吧，20種水果任你吃是最大的特色，如果光看照片，還真的以為是來到哪家buffet用餐，但實際上店內最低只要點自助吧就能360元開吃，排餐最便宜牛排也有390元選項，CP值根本已經爆表。
我家牛排開業35年屹立不搖！4家旗艦店靠「它」找回顧客
我家牛排從開業至今也已經有超過35年的時間，發展中期受到buffet店家、平價牛排店一間開過一間，表現平庸的自助吧早已無法征服台灣人的胃口，但隨著「犇峰餐飲集團」在2020年創立「我家牛排中和旗艦店」之後，豐富自助吧加上排餐的經營模式，重新找回老顧客，也開發了不少新的客群。
不過值得注意的是，全台雖然現在「我家牛排」有很多分店，但隨經營者的不同，並不是每一家都有80道料理自助吧哦！目前在「犇峰餐飲集團」底下的我家牛排旗艦店分別有「我家牛排春日店」、「中和旗艦店」、「林口A9店」、「南崁店」，每一家Google評價4.2顆星以上評價，留言更是都超過9000則以上，《NOWnews》記者也曾經到「中和旗艦店」、「林口A9店」用過餐，只能說，這幾家旗艦店的自助吧規格，早已不是你童年印象中的「我家牛排」，有機會一定要去嚐鮮看看！
🟡我家牛排旗艦店相關資訊
📍分店：桃園春日店、桃園南崁店、新北林口A9店、新北中和旗艦店
📍分店地址及電話
桃園南崁店：桃園市蘆竹區中正路1號（03-311-8511）
桃園春日店：桃園市春日路150號（03-339-8255）
新北林口A9店：新北市林口區文化三路一段2號3F（02-2608-1893）
新北中和旗艦店：新北市中和區建一路92號（02-2240-5530）
📍溫馨提醒：我家牛排80道菜色自助吧只有以上這幾間才有哦！
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貼文曝光後，不少在地桃園人紛紛回應「這是我家牛排的南崁旗艦店喔！今年3月剛搬到特力屋一樓」、「去那裡吃自助吧就好了！我都點自助吧一直吃，吃下來還比熱炒便宜」、「桃園人很愛我家牛排的，只要是旗艦店人都這麼多」、「我家牛排這幾年搭上buffet熱潮，開了幾家旗艦店，300多400多就飽到吐，CP值很高。」
我家牛排全新裝潢開業半年爆人潮！精緻80道菜色最低360元隨便你吃
而網友所拍攝的這家「我家牛排」，其實就是「我家牛排」旗艦規格的其中一家「南崁店」，本來的舊址營業到今年的3月10日，已經在地方有12年的歷史，現在搬到「桃園市蘆竹區中正路1號」特力屋1樓，重新開張後全裝潢吸引更多人來用餐，質感大升級。
新版的「我家牛排南崁店」不僅空間更寬大明亮，LOGO也是採用文青感的「紅底白字」，座位區寬敞，店內主打的80道料理自助吧，20種水果任你吃是最大的特色，如果光看照片，還真的以為是來到哪家buffet用餐，但實際上店內最低只要點自助吧就能360元開吃，排餐最便宜牛排也有390元選項，CP值根本已經爆表。
我家牛排開業35年屹立不搖！4家旗艦店靠「它」找回顧客
我家牛排從開業至今也已經有超過35年的時間，發展中期受到buffet店家、平價牛排店一間開過一間，表現平庸的自助吧早已無法征服台灣人的胃口，但隨著「犇峰餐飲集團」在2020年創立「我家牛排中和旗艦店」之後，豐富自助吧加上排餐的經營模式，重新找回老顧客，也開發了不少新的客群。
不過值得注意的是，全台雖然現在「我家牛排」有很多分店，但隨經營者的不同，並不是每一家都有80道料理自助吧哦！目前在「犇峰餐飲集團」底下的我家牛排旗艦店分別有「我家牛排春日店」、「中和旗艦店」、「林口A9店」、「南崁店」，每一家Google評價4.2顆星以上評價，留言更是都超過9000則以上，《NOWnews》記者也曾經到「中和旗艦店」、「林口A9店」用過餐，只能說，這幾家旗艦店的自助吧規格，早已不是你童年印象中的「我家牛排」，有機會一定要去嚐鮮看看！
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📍分店：桃園春日店、桃園南崁店、新北林口A9店、新北中和旗艦店
📍分店地址及電話
桃園南崁店：桃園市蘆竹區中正路1號（03-311-8511）
桃園春日店：桃園市春日路150號（03-339-8255）
新北林口A9店：新北市林口區文化三路一段2號3F（02-2608-1893）
新北中和旗艦店：新北市中和區建一路92號（02-2240-5530）
📍溫馨提醒：我家牛排80道菜色自助吧只有以上這幾間才有哦！