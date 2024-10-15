我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友分享自己去逛桃園特力屋時，發現一樓的我家牛排排隊人潮眾多，自己都吃隔壁家吃飽了走出來還在排。（圖/Threads）

▲我家牛排南崁店今年3月搬家，搬到「桃園市蘆竹區中正路1號」特力屋1樓，全新裝潢超美，用餐區也寬敞許多。（圖/我家牛排官網）

▲我家牛排南崁店「旗艦規格80道料理」任你吃！店內最低價格360元就能吃到豐盛的自助吧，CP值超高。（圖/我家牛排官網）

▲我家牛排南崁店的水果區高達20種水果任君挑選，不敢相信360元的自助吧有這種高水準！（圖/我家牛排官網）

我家牛排絕地大反攻！如果現在年齡是25歲以上的民眾，相信都經歷過10幾年前，連鎖品牌「我家牛排」、「貴族世家」以平價牛排加上buffet經營模式橫掃全台的盛況，直到後來孫東寶以「平價牛排教父」之姿篡位，我家牛排以及貴族世家分店也收掉不少，近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出只見分享的照片，一間我家牛排的門口排了滿滿都是人潮，貼文曝光後，不少在地桃園人紛紛回應、「我家牛排這幾年搭上buffet熱潮，開了幾家旗艦店，300多400多就飽到吐，CP值很高。」而網友所拍攝的這家「我家牛排」，，重新開張後全裝潢吸引更多人來用餐，質感大升級。新版的「我家牛排南崁店」不僅空間更寬大明亮，LOGO也是採用文青感的「紅底白字」，座位區寬敞，我家牛排從開業至今也已經有超過35年的時間，發展中期受到buffet店家、平價牛排店一間開過一間，表現平庸的自助吧早已無法征服台灣人的胃口，不過值得注意的是，全台雖然現在「我家牛排」有很多分店，但隨經營者的不同，，《NOWnews》記者也曾經到「中和旗艦店」、「林口A9店」用過餐，📍分店地址及電話桃園南崁店：桃園市蘆竹區中正路1號（03-311-8511）桃園春日店：桃園市春日路150號（03-339-8255）新北林口A9店：新北市林口區文化三路一段2號3F（02-2608-1893）新北中和旗艦店：新北市中和區建一路92號（02-2240-5530）