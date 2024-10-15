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台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，前台北市長柯文哲涉案遭羈押禁見，目前已超過1個多月，週刊今（15）日再爆出柯文哲身帳房「橘子」許芷瑜在京華城案搜索前，奉柯之命出境赴日本，有相關事證顯示，柯遭羈押前除了要求許芷瑜離境外，更曾指示要她去民眾黨部拿錢，顯示柯文哲有機率將現金藏匿於民眾黨黨部。根據《鏡週刊》報導，柯文哲在檢廉發動搜索前，要貼身帳房「橘子」許芷瑜出國避風頭，更指示許芷瑜要她保護好手上的400萬現金，以及前往民眾黨部拿錢，許芷瑜在接獲指示後，隨即於8月27日出境前往日本，當天，北市議員應曉薇也現身台中國際機場，準備搭機赴香港不過被檢調攔截帶回。報導指出，由於許芷瑜在離境前曾替柯文哲收取400萬元現金，同時帶走另一只記有內帳等資料的USB隨身碟，錢的流向及民眾黨部是否曾藏有現金，都成為檢廉要釐清的疑點，若檢廉認定許芷瑜是關鍵證人甚至是共犯，但她遲不回台的結果，恐怕會成為檢察官聲請將柯文哲、沈慶京等人延長羈押的理由。