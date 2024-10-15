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▲蔡壁如今天未進市府辦公室。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.15）

名嘴日前爆料，指北檢下週將約談民眾黨「女性大咖」，《鏡週刊》今天再爆前立委蔡壁如涉入京華城案。目前擔任台中市政府顧問的蔡壁如，針對爆料內容，一開始以訊息表示「上班時間不回應新聞」，之後疑似忍不下這口氣，氣呼呼的再發訊息表示要告《鏡週刊》，理由是「台灣要有人清除新聞敗類」。根據《鏡週刊》爆料，鼎越開發董事長朱亞虎朱亞虎於偵訊時供稱，沈慶京曾向柯文哲承諾，會幫忙處理蔡壁如的薪水，朱亞虎並於2020年8月傳LINE告訴柯文哲「我跟老闆講好了，壁如姐的薪水老闆會解決。」由於當時蔡壁如仍具立委身分，朱亞虎用意顯然是鋪排日後蔡未擔任公職後的資金空缺，已達成期約行賄柯文哲的要件，形同用薪水當對價期約行賄。民眾黨政治獻金疑雲至上週五為止，至少有17名政商人士遭到約談。資深媒體人王瑞德11日再爆料，指本周將有一位跟京華城案有關係的「大咖女性」被約談，立委黃珊珊、時任市長室主任蔡壁如、時任競總副總幹事陳智菡、柯文哲太太陳珮琪等4位「柯文哲身邊的女人」都被點名。蔡壁如日前在民眾黨宣講時被媒體問及此事，回應「我沒收到傳票」 ；今天先以訊息表示「上班時間不回應新聞」，之後又說決定要告《鏡週刊》，理由是「台灣要有人清除新聞敗類」。