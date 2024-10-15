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▲藝人藍心湄所主持的節目《女人我最大》播出至今已有20年之久，藍心湄的一姐地位也難以動搖。（圖／藍心湄臉書）

▲藍心湄也會靠著攝取綠色蔬菜來維持身體健康，同時運動、好好睡覺，保持愉悅心情。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

「時尚教主」藍心湄縱橫演藝圈40年，不僅在圈內佔有一席之地，更投資餐飲副業，累積了15億身家，今年（2024）更是加盟新經紀公司，喜訊不斷。據媒體報導，藍心湄的投資眼光精準，20年前砸千萬買下的台北市豪宅，如今價格已經飆破上億。藍心湄20年來從未簽經紀公司，今年7月宣布和新經紀公司簽下經紀約。據《三立新聞網》報導，藍心湄除了投資位於台北市的餐廳，也開始置產，她原本和父母住在不同地方，但因為喜歡和家人同住，因此將房子都出手賣掉，買了仁愛圓環的地，去年已經改建通過，但後續是否帶媽媽過去養老還不確定，因為媽媽已經習慣住在目前的豪宅。事實上，藍心湄雖然事業豐收，身體狀況卻不太好，先前曾公開透露，自己的血壓一度飆到190左右，因此需要長期吃藥控制，但經過飲食作息改善，加上藥物輔助，她的血壓有慢慢降下來，熱愛小酌的她也已經拿捏到份量，「喝到我的心臟好像在這裡跳動，後腦有一條筋會跳一下，其實就是一個警訊。」藍心湄也會靠著攝取綠色蔬菜來維持身體健康，同時運動、好好睡覺，保持愉悅心情，但她前陣子為了力挺男團Ozone的台北小巨蛋演唱會，一度因為壓力太大導致血壓不穩，體重瘋狂往下掉，她的閨密陳美鳳也表示：「她自我要求很高，之前演唱會她整個人瘦一圈、很不一樣，足足一段時間晚上不小酌、不吃太多，很自律。」