MLB美國職棒國聯冠軍戰G2，洛杉磯道奇今（15）日續在主場迎戰紐約大都會，大都會此戰2局上半，靠著第二棒Mark Vientos的一發驚天的滿貫全壘打在內，單局灌進5分，也奠定勝基，終場就以7：3在客場擊敗道奇，系列賽追成1：1平手。而Vientos賽後受訪時則表示：「他們寧願在Lindor身上冒險，卻不願意在我身上冒險，我感覺自己真的被小看了。」
Vientos2局上怒敲滿貫彈 成大都會贏球大功臣
本場比賽大都會明星強打Francisco Lindor首局首打席就率先開轟，幫助球隊先馳得點，同時也替大都會隊寫下難得紀錄。而大都會2局上攻勢再起，道奇投手Landon Knack先在得點圈有人情況下，被Tyrone Taylor敲出帶有打點的左外野二壘安打，大都會再進帳分數。
解決捕手Francisco Alvarez之後，道奇這時仍舊面臨2出局二、三壘有人的危機，這時道奇總教練Dave Roberts選擇故意保送首局開轟的Francisco Lindor，將壘包堆滿，未料下一棒Mark Vientos這時卻怒敲滿貫彈，道奇也因此受到重傷害，終場就以3：7不敵大都會，無緣前2戰在主場的賽事都能拿下。
道奇敬遠Lindor抓自己 Vientos坦言不高興
賽後Mark Vientos受訪時則坦言，對方採取故意四壞保送Lindor，為了抓自己的策略，對於這樣的戰術不是很高興，「他們寧願在我身上冒險，也不願意在Lindor身上冒險，沒關係的，但我會把這轉化為作為動力。我會說好吧，你們真的想要面對我嗎？無論如何，我會向你展示後果。」
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本場比賽大都會明星強打Francisco Lindor首局首打席就率先開轟，幫助球隊先馳得點，同時也替大都會隊寫下難得紀錄。而大都會2局上攻勢再起，道奇投手Landon Knack先在得點圈有人情況下，被Tyrone Taylor敲出帶有打點的左外野二壘安打，大都會再進帳分數。
解決捕手Francisco Alvarez之後，道奇這時仍舊面臨2出局二、三壘有人的危機，這時道奇總教練Dave Roberts選擇故意保送首局開轟的Francisco Lindor，將壘包堆滿，未料下一棒Mark Vientos這時卻怒敲滿貫彈，道奇也因此受到重傷害，終場就以3：7不敵大都會，無緣前2戰在主場的賽事都能拿下。
道奇敬遠Lindor抓自己 Vientos坦言不高興
賽後Mark Vientos受訪時則坦言，對方採取故意四壞保送Lindor，為了抓自己的策略，對於這樣的戰術不是很高興，「他們寧願在我身上冒險，也不願意在Lindor身上冒險，沒關係的，但我會把這轉化為作為動力。我會說好吧，你們真的想要面對我嗎？無論如何，我會向你展示後果。」