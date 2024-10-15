相比起昨（14）的有氣無力，台北股市今（15）日回神上攻。其中最大助力就是權王台積電，最高來到1070元，再創7月11日以來的新高點，也蓄勢挑戰歷史新高價1080元。

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台積電今日以1050元開出、上漲5元，雖然盤中一度翻黑，不過在買盤的挹注下走高，最高來到1070元，再創7月11日以來的新高點，距離歷史新高價1080元只差10元。市值達到新台幣27.75兆元，本益比達29.92倍。

推動台積電走高的因素之一就是AI指標股輝達，輝達昨日再創新天價，上漲2.43%，收在每股138.07美元，市值突破3.4兆美元。今年以來，輝達股價已上漲逾180%，從2023年初以來暴漲逾九倍。

台積電預計本週四（17日）舉行線上法說會，隨著AI晶片、非蘋陣營手機晶片對先進製程與先進封裝需求旺，外資看好台積電第4季將持續創新高，營收可望季增近1成，全年營運將比預期為佳。

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