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▲「聯合住宿券」集結全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起。（圖／福容飯店提供）

▲國泰飯店觀光事業推出線上旅展，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店等，住宿券最低27折起。（圖／國泰飯店提供）

▲和逸飯店‧桃園館推出Cozzi Market逸‧市集「單人平日午晚餐通用券」每張售價955元、「單人假日午晚餐通用券」每張售價1,155元，約71折，買5張送1張單人平日午晚餐通用券。（圖／國泰飯店提供）

號稱每年全台最大的旅展「台北國際旅展ITF」，即將於11月1日登場，多家飯店都搶先推出線上旅展優惠活動，像是福容大飯店推出「聯合住宿券」，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2815元，入住嘉義福容voco酒店，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚4223元，相當於打2折。使用一張則能入住福容徠旅系列，像是福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起。另外，國泰飯店也匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出住宿券最低27折起、餐券4.7折起優惠。福容飯店此次線上旅展於10月17日至11月08日推出，其中「聯合住宿券」集結全台18家分店任選入住，享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起；雙人入住福容花蓮店最美海景客房，早晨眺望太平洋。用三張則可入住嘉義福容voco酒店一次住滿三天兩夜，平均一晚4,223元，相當於下殺2折，每一間都是高樓層景觀房，平日再享免費升等豪華客房。福容飯店並全新推出美食通用券，買10送2，平均一張1,067元，暢饗Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食。旅展正式開始前，特別祭出會員早鳥快閃加碼贈，於10月16日10:00-22:00限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，贈房型升等券2張；美食通用券10送2方案，再贈餐飲抵用券600元。此外，福容會員只要購買成套商品，於10月17日至11月08日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等。國泰飯店觀光事業也是即日起至11月10日推出線上旅展，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，共推出超過20個品項，住宿券最低2.7折起、餐券4.7折起。「聯合住宿券」售價3,500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，消費者可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館。此外，慕軒飯店也在今年特別推出「經典客房住宿券」，每張售價5,200元，約27折，憑券入住經典客房外，還可享用GUSTOSO義大利餐廳早餐。主打異國料理的台北國泰萬怡酒店，推出MJ Kitchen全日餐廳自助餐券，最低折扣只要64折，不到千元就能品嚐星級料理，「平日自助午餐單人券」每張售價999元，約64折、「平日自助晚餐單人券」每張售價1,099元，約66折、「假日自助午餐或晚餐單人券」每張售價1,199元，約67折，購買任一餐期滿10張，再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，這次推出Cozzi Market逸‧市集「單人平日午晚餐通用券」每張售價955元，約73折、「單人假日午晚餐通用券」每張售價1,155元，約71折，買5張送1張單人平日午晚餐通用券，假日將可吃到松葉蟹等高檔海鮮料理。另外，巧虎夢想樂園則祭出「一大一小平假日純入園券」每張售價550元，買5張再送1張，等於下殺半價。