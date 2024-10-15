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▲許允樂突然在社群平台上提問跟性別趴有關的話題，被網友瘋猜是不是懷孕了。（圖／許允樂IG）

▲許允樂日前分享肚皮隆起的照片，也被懷疑是不是懷孕了。（圖／翻攝自許允樂IG）

網紅許允樂去年底宣布和知名主持人張兆志（George）結束6年婚姻，2人透露雙方因為生育計畫沒有共識，因此選擇分開。但沒想到現在2人才分開不到1年，許允樂突然在社群提問有關性別趴的問題，並說「第一次去產檢就要跟醫師、護理師說先不要告知性別嗎？」網友看了紛紛猜測，「難道是？」「什麼！已經有喜了嗎？」不過許允樂隨即澄清，強調自己只是好奇而已。許允樂近來突然在threads上發問，「性別趴是不是連準爸爸準媽媽都不知道性別？所以第一次去產檢，就要跟醫師、護理師說先不要告知性別嗎？」不過這也讓她忍不住想問，如果連爸爸媽媽都不知道小孩的性別，「那～是要怎麼跟辦活動準備那些道具的人說呢？」不少辦過性別趴的過來人紛紛解答，「醫師會給你信封～再把信封交給佈置的廠商」、「我姐姐是拿紙條給醫生寫，然後性別趴她自己才知道答案唷」、「現在的醫生照到性別都會先問：『可以講嗎，有沒有要玩性別趴？』然後就會寫在小卡上，身為護理師的我，還會幫忙確認會不會透光？」、「我才剛辦完，我是拿卡片給醫生寫，接著拿到熱騰騰的答案馬上封起來，派對當天抽出一位來揭曉答案，超刺激。」但也有人驚訝表示，「什麼？我錯過了什麼嗎」、「難道是？！」、「咦咦咦？？」、「我要參加你的性別趴。」不過許允樂隨即回應要親友還有粉絲冷靜，強調自己只是好奇而已，並沒有懷孕。事實上，先前許允樂也曾被外界誤會，今年2月她突然在社群平台上PO了一張肚皮隆起的照片，讓不少人以為她懷孕了，不過她解釋，自己早在2022年就有凍卵打算，本來想在30歲前凍卵，但後來覺得過程複雜加上怕痛，直到35歲才下定決心。而在這段培養卵子時間的過程中，她的肚子也開始變大，「可能就是賀爾蒙影響，也可能很像懷孕初期的感覺」，所幸最後順利留下優質的卵子。