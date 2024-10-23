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▲饒舌歌手栗子侃侃而談自己混黑道，霸凌他人的經歷，直到接觸音樂後讓他人生徹底改觀。（圖／記者王郁勳攝。）

小時候家裡就被法拍，家裡也窮，然後我就不願過得平凡。國小三年級的時候有一個老師，他都會帶全班考試前幾名去他家一起玩。因為我成績很差，那一次我數學就很認真地考試，拿了97分。放學後老師叫我留下來，我以為老師要鼓勵我很認真，沒想到他質疑我：「你是不是作弊？為什麼你跟這個同學的考卷，錯的地方一模一樣？」那一刻開始，我就變得不太喜歡讀書。進了國中之後，我進了籃球隊，但我就是一樣小小肥肥的身材。所以所有學長都在欺負我，不是被呼巴掌，就是被當小弟，跑腿買東西給學長。國二我就開始混街頭，認識中和員山路的流氓。我們一起進香、一起去扛轎、一起出陣、一起抽K菸，覺得我們是一起的。那個群體可能讓我感受到歸屬感。進入幫派，一開始我可能是跟這個人，他也許年紀比我大一兩歲而已，後來他的大哥可能覺得我不錯，叫我直接跳級去跟他，所以成就感只會在於，誰可以跟越大的大哥靠得近，你就越有話語權，越可以控制別人。那時候覺得自己很屌，其實就是把一些以前被出氣的事情，轉移到別人身上。我第一條案子，傷害案，就是把一個學弟抓到籃球場後面，撂30幾個人暴打他，打到他嚴重腦震盪、鼻樑斷掉。但其實我每次做完這些事情，我都是假裝我超屌，但我也會發抖。我爸媽是緬甸華僑，我第2次被抓，他們決定讓我遠離台灣，叫我做完筆錄隔天飛緬甸，才能痛改前非。我聽了他們的話，去了緬甸，我會用很破的緬甸話，每天出門都自己去路邊認識人，跟他們聊天打屁也好，還去了印度部落，體驗用手吃飯。那時候很快樂，也讓我體認到，待在台灣這塊很好的土地，但我把自己活得很爛；看到緬甸人民活在這麼爛的一塊，福利這麼不好、這麼落後的地方，但他們想辦法要讓自己活下去、變得更好。我不禁思考，我要在緬甸跑路，不知道要跑到什麼時候，我知道筆錄做完我直接飛，所以傳票來我一定也沒收到，一定會變通緝犯。我家裡也沒什麼錢，我爸爸拿退休金給我舅舅，讓他照顧我，雖然緬甸幣值比較小，但他這樣可以付多久？跑路要跑10幾年，我也不會緬甸字，我不想讓爸媽這麼痛苦，回去關最多關3年，感化教育，反正出來還是一條好漢，我就是這樣思考，才決定回台灣。第一次坐牢，進去少觀所，我是想認識更多人，出去混更大。我爸媽來看我的時候，哭得痛哭流涕，我沒有感覺。但第二次進去我突然覺得，這裡太多低能了，我絕對不會再進來，我覺得我們是不同層次的 人，我出去一定要好好做事。如果說這一路有什麼人拉了我一把，那應該就是「更生少年關懷協會」。剛開始玩饒舌的時候，我是個超級菜鳥，協會的陳彥君主任竟然直接找記者來採訪我，其實我哪是什麼歌手，但是她就會給我一些表演機會，讓我去做這些事。我不會想說我要教化這些犯過錯的少年，這樣壓力太大了，如果你覺得進來關，是一個沒差的事情，那就一直進來吧；但如果被關會讓你不舒服，那就不要再進來吧。再怎麼苦口婆心都沒有辦法改變這個人會做什麼事，非得要踢到鐵板才會覺悟，我改變之後也不會覺得，以前坐過牢會怎麼樣，我完全不後悔，就是因為有那樣的經歷，我才會有這麼多豐富的故事。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。