我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳聖儒希望遭霸凌的受害者都能勇敢說出自己的遭遇，喚起公眾力量遏止霸凌。（圖／記者王郁勳攝。）

雖然學校離家僅30分鐘車程，但因為想在學校多認識人，多交一點朋友，所以搬去學校的宿舍住住看。住進去沒多久，一個身材瘦小的室友跑來跟我說，他在宿舍會受到別人的霸凌，像是被他們要洗衣粉，若不從就會被他們攻擊、欺負，我覺得很誇張，宿舍裡居然會發生這種事，也不知道會不會發生在自己身上……有一次我在宿舍念書，坐在椅子上，那群會欺負人的其中一個居然拿著一把裝著瓦斯的BB槍，走進我的房間，朝我的背部跟胸部開了2槍，我的胸部和背部當場瘀青，我站起來走到他面前，要把門關起來，那個人用一隻腳把門頂住。「你還有什麼事嗎？沒有的話請你離開！」我說完對方才結束這場惡作劇他們大多是國中生，也有高中生，可能整天閒著沒事做，體力太多無處發洩，所以就喜歡去欺負別人，有一次晚上，我在看書寫作業，他們忽然從門口伸一根竹桿過來戳我的身體，我抓住那根竹桿想要把它撥開，他們幾個人就像拔河一樣，用力抓著那根桿子往後拉，我身體重心往前傾，耳機掉到地上，不然就是趁晚上燈都關了，他們趁我不注意，在門口貼了一段膠帶，我走過去沒注意到，膠帶就黏在眼睛上面。我被他們霸凌，跟舍監反映換房間，想要離他們遠一點，這個事情卻被那群「猴子」知道，假意要幫我搬床墊，結果把床墊丟在樓梯滑下去，還在上面撒尿。我當然跟舍監說了，他只是淡淡地回我：「沒有人證也沒有物證，我處理不了！」我爸媽知道這件事情之後，決定不讓我繼續住宿，短短1個多月又搬回家去。我讀的是私立學校，他們的態度就是多一事不如少一事，能夠把學生送進去私立學校的家長們，一定都是有權有勢有背景的人，學校當然不希望得罪那些家長。這件事情對我身體上沒有造成很大的傷害，但是精神上的侮辱性卻是很強的，我一直覺得自己沒辦法保護自己。上了大學之後，決定在網路上成立一個反霸凌社團，如果有人可以在上面講自己被霸凌的經驗，其他人可以提供協助，運用「鄉民的力量」揪出霸凌者，跟他講這樣是不對的，要求他道歉。我希望把我自己的經歷分享給大家知道，讓大家可以去改變這種霸凌的世界，希望大家都可以站出來，勇於分享自己的經歷，那些霸凌者會比較收斂，他們就不敢這麼做。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。