我是廣告 請繼續往下閱讀

▲教育前線人力吃緊，崔興安過去身兼2小校輔導老師，分身乏術時只能看著孩子「爆炸」。（圖／記者王郁勳攝。）

我當輔導老師已經2年了，當輔導老師之前，我做了7年的特教老師，接到的個案都是網路霸凌，學生私底下會在網路或社交軟體創群組、開社團，找一些自己的朋友，把霸凌的人跟被霸凌的人拉進來，在那個群組裡面彼此叫囂嗆聲。之前的個案，有2個女生，她們是死對頭，在學校裡看不出來她們有什麼異狀，但在網路上卻暗潮洶湧，互罵啊，甚至找乾哥乾姐進群組裡面罵，威脅對方當然個案就會感到非常害怕。甚至有一個孩子被嚇到不知道怎麼辦，也不敢跟老師說，因為怕會被老師或家長罵，所以帶了刀子到學校來保護自己。那2個互為死對頭的女生，她們的父母支持可能不是那麼好，平常忙於工作，或者也有隔代教養，家長回到家就希望自己能夠有一個休息的時間，覺得你們這些芝麻蒜皮的小事，哪有我工作累？你們受的這些苦，在學校面臨到的挫折，一定都沒有我工作上的挫折多。因為沒有得到家長的支持，我的個案就可能會做出一些割腕的不理性行為，以抒發她的壓力或焦慮。我就是邀請她們來到我這裡，做一些情緒上面的抒發或宣洩，甚至在學業上、平常跟同儕的情感、家庭狀況，她都可以來我這裡發洩，不管用什麼方式，發洩完後我就會跟她們說：我是隸屬2個學校的老師，我們學校只有18班，教育局覺得我這樣的班級數太少，所以我需要再多跑一間學校，所以我2校加起來是30班左右。最大的難處在於，假設我在A校，如果B校的學生有狀況，我沒辦法立刻回到該校處理。我們的個案數或班級數沒那麼多，但其實在特定的季節，比如說冬天的時候，可能憂鬱或輕生自傷的個案就會突然出現，又或者像是夏天，那些情緒比較高漲、比較有攻擊行為的個案，也會同時開始出現一些適應不良的狀況，事後我再回去處理，學生的情緒已經過了，可能也不想再去談，覺得沒事了，但我覺得有時候也不是真的就沒事。其實處理個案，不是只有教育現場，學生很多的適應不良問題，或者其他的偏差行為，都是整個大系統問題，包含家庭、學校，只靠學校的輔導老師處理，不太容易可以馬上改善，很多家長自己也需要一些心理上的支持或資源來介入去幫助他，他才能夠助孩子。輔導應該多管齊下，大家一起合作幫助孩子，才會進步和成長。《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。