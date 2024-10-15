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根據券商公會統計指出，截至今（2024）年7月底止，透過券商投資海外業務規模高達新台幣4.3兆元，再加上美國聯準會已於9月宣布降息，海外股、債、ETF投資預期將維持高熱度，銀行也搶搭海外股債投資商機，純網銀LINE Bank今（15）日也宣布，即日起，客戶能直接以新台幣買美股、美股ETF、美債，並輕鬆使用LINE Bank新台幣帳戶交割。LINE Bank表示，這次「新台幣複委託證券交割帳戶扣款服務」，由LINE Bank攜手富邦證券齊力推出，不論新舊戶，下單同享富邦證券免收最低手續費優惠，相當適合想要布局全球股債的投資人，客戶可購買全球共7大市場的投資商品，包含美、港、日、英、德、新、滬深市場，輕鬆布局全世界。至於證券新台幣交割帳戶綁定富邦證券複委託帳戶服務有3大特點，第一，客戶資料免重填。LINE Bank客戶無論申請交割戶、證券戶、複委託戶，透過LINE Bank App申辦，填寫過的客戶基本資料直接帶入，最快3分鐘就可以開立包括交割帳戶、證券戶、複委託戶，最快1天就可開始購買台股、ETF、美股等證券產品，申辦輕鬆又快速。第二，新台幣就能交割，透過富邦證券複委託，投資海外股、債、ETF等，用LINE Bank新台幣戶就能完成交割相當方便，不用擔心外幣臨時不夠，購買海外配息型商品，股息還可直接轉成新台幣入帳，讓帳務明細一目瞭然，資金管理更簡易。第三，至今年底用富邦證券電子下單，免收「海外股市7大市場最低手續費」優惠，更嘉惠投資人。同時，為民眾養成投資理財習慣，至12月底止，客戶新開立 LINE Bank新台幣交割帳戶及富邦證券戶並綁定成功，就送 LINE POINTS 100 點，選擇富邦證券帳戶綁定、加開台幣複委託帳戶的用戶，還有機會抽 LINE POINTS 8800點。