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美國股市昨（14）日全數走高，其中在輝達創新天價的推動下，道瓊指數首度站上43000點關卡，標普500指數也同創新高，激勵台北股市今（15）日開盤上漲108.41點，以23083.7點開出。隨後在台積電站上1070元關卡，再加上電金傳齊漲，推動指數最高來到23353.91點，午盤則是上漲277.2點或1.21%，來到23252.49點。大盤走高之際，中小型股也一同走高，櫃買指數雖然盤中稍有遇到亂流，但午盤仍是上漲1.66點或0.61%，來到271.92點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、鴻海、中石化、建漢、凱基金；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、奇鋐、聯鈞。今日推動台股走高的關鍵就是在權值股，權王台積電以1050元開出、上漲5元，雖然盤中一度翻黑，不過在買盤的挹注下走高，最高來到1070元，再創7月11日以來的新高點，距離歷史新高價1080元只差10元，市值達到新台幣27.75兆元，午盤依舊力守1070元，上漲25元或2.39%；鴻海表現更加猛烈，今日以201元開出，盤中在買單挹注下最高來到207.5元，午盤上漲7元或3.52%，來到206元，創下7月17日以來的新高表現；不過聯發科走勢就稍微疲弱，以1310元最高價開出後走低，午盤漲幅收斂到10元或0.78%，來到1300元。