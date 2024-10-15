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「2024台北紡織展」今（15）日開幕，副總統蕭美琴、經濟部長郭智輝等獲邀出席。蕭美琴致詞也不忘分享，自己今天的衣著都是由台灣所生產的機能布料所致，樂意當作「台灣紡織品代言人」。蕭美琴表示，台灣紡織業在數十年前，就是台灣經濟起飛、經濟奇蹟當中，一個非常重要的力量，這些年經過國際競爭及產業轉型，現在不只是將當今世界最重視的淨零減碳、環保注入產品開發。尤其今年巴黎奧運，我國國家隊制服也呼應巴黎奧運落實環保永續的主題，選用環保材料、創新技術，製作出符合運動需求、舒適柔軟、吸濕排汗的優質成品，也讓許多其它國家的奧運代表隊，也使用台灣高品質的布料，顯示台灣在永續環保的技術方面領先的地位。她不忘提到，台灣晶片產業很重要，但是我們的眼中不能只有晶片，「我們的傳統產業更希望、更期待、也需要政府透過各種的政策誘因，來給予大力的支持。」面對產業所關心的人口、勞力結構等問題，以及綠能需求，經濟部都相當積極，希望能夠找到可行，而且永續的解決跟支持方案。蕭美琴說，自己一直是台灣紡織品愛用者，擔任副總統後長時間坐辦公室，「我希望我穿的衣服是舒適，同時能夠水洗，方便清洗，不用浪費時間去燙整」，所以很多西裝都是用MIT機能布料來製造，今天穿得全身上下，都是台灣紡織廠的機能布料，所以我也很樂意當作台灣紡織品的代言人。經濟部長郭智輝致詞說，今年9月，他邀請瞭解紡織產業的需求以及企業面臨的挑戰，有業者反映台灣紡織業者著重於特殊新產品開發，以及新技術的研發，並透過差異化，維持國際競爭力，但整體紡織業仍在經營方面需要政府多多的支持。因此，經濟部及外貿協會在海外有許多的據點，建議我可以善用這些資源，協助企業海外接單，另外也希望政府能夠協助企業，導入AI智慧化生產，也有先進向我反映台灣缺工的問題，這些意見都作為我們經濟部日後政策推動的重要參考依據。面對缺工，經濟部將於近期裡面，深度的討論以後，應該會滿足業界的需求；至於國際競爭，如何引導企業佈局利基的市場，協助建立產業供應鏈的聚落，降低生產製造成本，並透過高質化、差異化，避開紅海市場。此外，郭智輝也有宣布，將在鄰國設立電廠，來協助大家取得綠電的目前所遭遇遇到了一些困難，所以我想2030年各位所擔心的綠電，我們一定可以為各位做這個充分的服務。中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀說，今年有385個廠家來參展 使用有999個攤位，其中海望廠商有75家，可說是創歷史紀錄。但展望明年，他表示，紡織業現在正面臨挑戰，包括後疫情時代的高通膨、地緣政治緊張及美國大選不確定性都增加不確定性，都一再影響到紡織業經營發展。