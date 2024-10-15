由大宇資訊開發，改編自經典恐怖電影《咒》之同名恐怖遊戲，「提早信教Demo版」於今日正式於Steam開放下載並同步釋出前導預告，供玩家搶先體驗被詭譎氛圍壟罩陳家村。
恐怖遊戲《咒》改編自同名台灣經典恐怖電影，故事劇情以電影中知名「陳家村」為背景延伸之獨立故事。講述一名尋找失蹤愛女的母親，誤入信奉神祕宗教的偏遠山村，隨著她的闖入，揭開長久以來神秘村落不為人知的秘密。玩家將扮演這位母親以第一人稱視角探索瀰漫詭譎氛圍的村落，拼湊摯愛線索的同時一股神秘的力量也在逐步逼近……
前導預告以一場意外的車禍開啟故事篇章，玩家將以第一人稱視角進入任務，徬徨無措的闖入陰森的「陳家村」，遭遇各種撲朔迷離的詭異狀況，沿路將會遇到杳無人煙的村莊、深夜無法走出的墓地、意想不到的宗教儀式，詭譎音效加上擬真氛圍，一步步帶領玩家深入探索，發覺神祕宗教背後的真相。
開發團隊除了於新品節同時釋出Demo及首部預告片外，更加碼豐富好禮，歡迎各位喜愛恐怖遊戲的玩家追蹤《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》的官方社群平台，現正舉辦限時活動，只要上STEAM將《咒》加入願望清單，即可參加活動! 搶先信教，掌握第一手資訊!
相關連結：
《咒》前導預告連結
《咒》Steam商店
《咒》官方網站
《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》FB
《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》IG
《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》Threads
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前導預告以一場意外的車禍開啟故事篇章，玩家將以第一人稱視角進入任務，徬徨無措的闖入陰森的「陳家村」，遭遇各種撲朔迷離的詭異狀況，沿路將會遇到杳無人煙的村莊、深夜無法走出的墓地、意想不到的宗教儀式，詭譎音效加上擬真氛圍，一步步帶領玩家深入探索，發覺神祕宗教背後的真相。
開發團隊除了於新品節同時釋出Demo及首部預告片外，更加碼豐富好禮，歡迎各位喜愛恐怖遊戲的玩家追蹤《咒 - 火佛修一心薩嘸哞》的官方社群平台，現正舉辦限時活動，只要上STEAM將《咒》加入願望清單，即可參加活動! 搶先信教，掌握第一手資訊!
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