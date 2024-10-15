有在使用「廣告攔截器」的民眾注意了！Google官方近年來積極防堵，其中最受歡迎、擁有3900萬下載次數的「uBlock Origin」恐怕也將走入歷史，官方已經公告將停止支援。《NOWnews》實際查看chrome 線上應用程式商店，在「uBlock Origin」下方已經標註「這項擴充功能未遵循 Chrome 擴充功能的最佳做法，因此系統可能會在近期內停止支援。」同時也有提供替代方案。
非常熱門的廣告攔截器「uBlock Origin」，擁有將近4000萬的下載次數，3.1萬個評分卻可以保持在4.7顆星，即便大受好評，依舊逃不了官方的制裁，今年8月時，就有消息傳出，Chrome更新後將不再支援，近日則確定了，在Google Chrome線上應用程式商店已經針對uBlock Origin發出公告，文中明白指出「這項擴充功能未遵循Chrome擴充功能的最佳做法，因此系統可能會在近期內停止支援。」
uBlock Origin是基於Manifest V2版本開發，而Google將逐步淘汰對Manifest V2的支援，全面轉向更加安全的Manifest V3架構，因此使用者若不願面臨停用風險，可能需要考慮其他支援Manifest V3的替代工具。
面對uBlock Origin被封，網友怒嗆「Chrome不給用，只好換瀏覽器」、「Google吃相太難看了，廣告阻攔器有用所以才必須移除？」還有人提到願意為了這項擴充「停止更新Chrome」、「看來可以全面淘汰Chrome了，專心用Firefox就好」。
uBlock Origin的開發團隊表示可以用精簡版工具「uBlock Origin Lite」替代，但並不會針對Manifest V3進行大規模更新。此外，根據《WindowsCentral》報導，只要是基於Manifest V2架構的擴充工具都會受到影響，使用者若不及時轉換，未來可能不僅面臨資安風險，也有可能遭受侵入式廣告的干擾。
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uBlock Origin是基於Manifest V2版本開發，而Google將逐步淘汰對Manifest V2的支援，全面轉向更加安全的Manifest V3架構，因此使用者若不願面臨停用風險，可能需要考慮其他支援Manifest V3的替代工具。
面對uBlock Origin被封，網友怒嗆「Chrome不給用，只好換瀏覽器」、「Google吃相太難看了，廣告阻攔器有用所以才必須移除？」還有人提到願意為了這項擴充「停止更新Chrome」、「看來可以全面淘汰Chrome了，專心用Firefox就好」。
uBlock Origin的開發團隊表示可以用精簡版工具「uBlock Origin Lite」替代，但並不會針對Manifest V3進行大規模更新。此外，根據《WindowsCentral》報導，只要是基於Manifest V2架構的擴充工具都會受到影響，使用者若不及時轉換，未來可能不僅面臨資安風險，也有可能遭受侵入式廣告的干擾。