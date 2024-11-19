「我覺得政府補助跟房東課稅，這兩件事應該要分開。」24歲的租屋族李小姐在受訪時無奈地說。
原本是美意一樁，為了實現居住正義的「8年百萬戶租屋家庭支持計畫」，希望給有需要的租屋族實質幫助。然而，租屋族在實際申請過程中，卻經常面臨房東的阻礙，這些補貼政策看似蜜糖，卻讓不少人害怕蜜糖中含有毒藥，望之卻步。
租屋族同時也是研究生的李小姐，向《NOWnews今日新聞》採訪團隊分享她的親身經歷。她透露自己申請租屋補貼時，因考量房東可能不願意，所以沒告知。「自己本來就只打算住一年，即便被房東知道了，他以後不想再租給我也沒差。」至於申請過程？她說，因為知道自己符合申請資格，就自行網上填寫申請資料，實際提出申請後，她認為租屋補貼的申請流程算完善，從提交申請到實際拿到補助，大約花了3個月左右。這是李小姐成功申請到租屋補助的經歷，但她租的另一個地方，就不是這樣了。
李小姐坦言，申請補助後，房東和房客的關係可能變得緊張，導致續租困難或來年房租上漲，讓原本看似美好的政策，變得充滿風險。她在找房時更發現「大部分房東不願配合租屋補貼申請」，理由是擔心「被查稅」，為了跟房東維持良好關係，她寧願選擇放棄租屋補助，也要避免自己的承租權益出現變數。
居住正義難落實？租屋補貼「看得到卻吃不到」
《NOWnews今日新聞》團隊也採訪到另一名24歲的租屋族周先生，他曾遇過一位房東毫不避諱地説：「我們這邊是自己在營業，不想讓政府知道。」展現出房東與房客，因租屋補貼申請而引發的矛盾。許多房東擔心申請補貼會引來稅務查核，進而影響租金收入。儘管政府政策聲稱房客可以直接申請補助，無需經過房東同意，許多房東仍擔心申請補貼會引來稅務查核，進而影響租金收入。周先生補充：「當房東知道租屋處被查稅後，可能會對租客產生不滿，並在續約時提高房租。」這也反映租賃雙方因租屋補貼申請而產生的矛盾。
綜合以上租屋族的說法，發現不少房東會針對申請補助的房客提高租金，即便租客領取補助，但最終負擔的租金並沒有真的變少。這使得租屋補貼政策淪為「立意良善、不切實際」的尷尬局面。另外，租賃收入需併入房東的綜合所得稅，導致稅負增加，這也削弱了他們對租屋補貼政策的接受度。
總體來看，房東的稅務負擔、租客的權益保障，以及兩者之間的關係處理，仍然是政府落實「居住正義」的一大挑戰。
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《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
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●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
●活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
●免費名額有限、提供參與證明！！
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租屋族同時也是研究生的李小姐，向《NOWnews今日新聞》採訪團隊分享她的親身經歷。她透露自己申請租屋補貼時，因考量房東可能不願意，所以沒告知。「自己本來就只打算住一年，即便被房東知道了，他以後不想再租給我也沒差。」至於申請過程？她說，因為知道自己符合申請資格，就自行網上填寫申請資料，實際提出申請後，她認為租屋補貼的申請流程算完善，從提交申請到實際拿到補助，大約花了3個月左右。這是李小姐成功申請到租屋補助的經歷，但她租的另一個地方，就不是這樣了。
李小姐坦言，申請補助後，房東和房客的關係可能變得緊張，導致續租困難或來年房租上漲，讓原本看似美好的政策，變得充滿風險。她在找房時更發現「大部分房東不願配合租屋補貼申請」，理由是擔心「被查稅」，為了跟房東維持良好關係，她寧願選擇放棄租屋補助，也要避免自己的承租權益出現變數。
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