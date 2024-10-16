私立大學學費一學期動輒五萬元起跳，家長若無金援，學生只能用助學貸款完成學業，畢業後恐怕就有40萬以上債務必須償還。教育部從今（2024）年2月起實施「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，每學年補助私立大學學生3.5萬元，學生不用提出申請，繳費單上自動減免，並註明「行政院減免學雜費」。
去（2023）年6月，時任副總統賴清德拋出，推動未來補助學費差額5成以上。賴清德表示，政府非常關心私立大學學生經濟負擔，也提出一些作為，包括弱勢家庭學雜費由政府補助，若是助學貸款，政府近年逐漸降低利息，畢業後也提供長期限償還本金，但他認為還不夠，政府有責任縮短公私立大學的落差。
賴清德說，常發現經濟情況相對不好的學生會念私立學校，負擔加重，他在行政院長任內針對弱勢提供相關補助，但還是不足。他指出，公私立大學學費1年差距約5萬元，未來要縮短差距至少5成以上，由政府補助，也就是2萬5千元以上。
由於賴清德已表態參選總統，此項政策被視為牛肉，行政團隊展開研議，並且在去年6月底拍板，推動減免私立大學學雜費，1年3.5萬元。根據教育部統計，將近3分之2私立大專學生需負擔較高的學雜費，獲得教育部減免、大專校院弱勢助學計畫、或相關部會獎助學金的學生約有18.5萬名，其中高達14.4萬名學生就讀私立大學，比例將近8成，顯見經濟弱勢學生多就讀私立大學。因此擴大針對47.4萬名私立大學學生，定額減免學雜費3.5萬元，並搭配對15.8萬名公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬元。
另外，原本公立高中職學費1年為1.2萬，私立為3.6萬，過去其實就已經實施家庭年所得148萬以下高中職免學費，此次教育部直接把148萬的門檻拿掉，高中職全面免學費，可多受益的學生為11.4萬人。連同上述兩項補助，總預算達219億元。
教育部表示，補助目的為落實教育平權，讓學生於選擇校系時得回歸適性選擇，正常學習，增進與落實教育實質公平。不過在高中職免學費補助政策方面也有例外，教育部指出，若私立高中職採「獨立招生」，例如自辦考試篩選學生，依《高級中等教育法》第56條規定不適用學費補助，全台共有6030名學生無法獲得減免。
《跨世代論壇》傾聽年輕人聲音
NOWnews今日新聞將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
● 活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
● 活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
● 免費活動名額有限、提供參與證明！！
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賴清德說，常發現經濟情況相對不好的學生會念私立學校，負擔加重，他在行政院長任內針對弱勢提供相關補助，但還是不足。他指出，公私立大學學費1年差距約5萬元，未來要縮短差距至少5成以上，由政府補助，也就是2萬5千元以上。
由於賴清德已表態參選總統，此項政策被視為牛肉，行政團隊展開研議，並且在去年6月底拍板，推動減免私立大學學雜費，1年3.5萬元。根據教育部統計，將近3分之2私立大專學生需負擔較高的學雜費，獲得教育部減免、大專校院弱勢助學計畫、或相關部會獎助學金的學生約有18.5萬名，其中高達14.4萬名學生就讀私立大學，比例將近8成，顯見經濟弱勢學生多就讀私立大學。因此擴大針對47.4萬名私立大學學生，定額減免學雜費3.5萬元，並搭配對15.8萬名公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬至2萬元。
另外，原本公立高中職學費1年為1.2萬，私立為3.6萬，過去其實就已經實施家庭年所得148萬以下高中職免學費，此次教育部直接把148萬的門檻拿掉，高中職全面免學費，可多受益的學生為11.4萬人。連同上述兩項補助，總預算達219億元。
教育部表示，補助目的為落實教育平權，讓學生於選擇校系時得回歸適性選擇，正常學習，增進與落實教育實質公平。不過在高中職免學費補助政策方面也有例外，教育部指出，若私立高中職採「獨立招生」，例如自辦考試篩選學生，依《高級中等教育法》第56條規定不適用學費補助，全台共有6030名學生無法獲得減免。
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