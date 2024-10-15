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▲面對業者狡辯，劉思慕仍不買單，被許多網友稱讚。（圖／翻攝劉思慕IG）

華裔演員劉思慕近年來因演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅，平時他也毫不掩飾對台灣珍珠奶茶的喜愛，日前受邀上節目擔任客座嘉賓，他發現加拿大魁北克商人推出新品牌罐裝珍珠奶茶產品，但不尊重珍奶的起源地台灣，直批有「文化挪用」之嫌，事後引起網路輿論，業者也被網友圍剿。對此，業者近日親上火線道歉，表示「我們將重新評估自己的品牌、包裝和行銷策略，以確保能尊重和準確地體現我們的台灣合作夥伴關係和珍珠奶茶的文化根源。」劉思慕日前上加拿大廣播公司（CBC）的真人實境秀《龍穴》（Dragons' Den），看到Bobba的2位創辦人菲塞特（Sebastien Fiset）與佛瑞奈特（Jess Frenette）推出全新罐裝珍珠奶茶，卻稱這是將亞洲流行飲品轉變為健康方便的即飲體驗，還開發出含酒精即飲珍奶以及爆漿珍奶隨手拿的新包裝。不過這讓劉思慕相當不滿，認為包裝上沒有任何亞洲或是台灣的代表性標誌，此舉不尊重珍奶的發源地台灣，更有「文化挪用」的嫌疑。起初菲塞特辯稱，珍珠奶茶已經流行多年，已不再是「道德產品」，且產品的合作夥伴之一位在台灣，認為還是有「文化連結」。不過劉思慕堅決不買單，許多網友也紛紛跳出來力挺劉思慕，認為他很仗義執言，並灌爆業者的IG，「我更喜歡新鮮的珍珠，而非這種罐裝珍珠」、「寧願支持亞洲企業」、「這是從亞洲文化中竊取的商品，你們應該要知道自己錯在哪。」此事越演越烈，Bobba創辦人在社群平台發表道歉聲明，表示對節目中造成的傷害感到抱歉，自己的言論並非批評傳統珍奶，而是和其他即飲產品做比較，他們也稱Bobba的配方去除了人工色素、香料、防腐劑，同時選擇低糖，才會稱自家的飲品是「更健康」的選擇，並為自己在節目上的用語和行為所造成的傷害致歉。聲明中也指出，劉思慕提出「文化挪用」的觀念讓他們深受指教，也會虛心接受，「我們將重新評估品牌、包裝和行銷策略，以確保它們能夠尊重和準確地展現我們的台灣合作夥伴關係，和珍珠奶茶的文化根源。」