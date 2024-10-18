教育部於今（2024）年2月起，實施高中職免學費以及私立大學每學年補助3萬5千元，學生在領到繳費通知單時就已經扣除每學期1萬7千5百元。另根據教育部統計，大約有4分之1的私立大學生以就學貸款繳納學雜費，換句話說，對學貸生而言，私大學費減免政策受惠將要等之後開始繳納學貸，才會比較有感。
就讀世新大學新聞系四年級的何同學，本身對傳播相關行業很有興趣，校內實習課程讓他可以了解業界如何運作。目前每學期學費為5萬9千元左右，尚不包括還有另須支付的電腦使用費等。面對每學期將近6萬元學費，何同學均是以學貸方式處理，大一到現在累積將近60萬元，負擔可說是相當重。
因此，何同學像大多數學生一樣，課餘時間打工賺取生活費。大一時先在火鍋店上班，每個月約有2萬5至2萬8千元不等的薪水。後來覺得餐飲業較累、工時長，上班地點離家較遠，大二開始有機會便轉至電視台打工，除了賺錢也順便了解真正的媒體運作模式。因為在台北生活，花費較高，有時還得計算當月排班的薪水是否足夠支付生活費。
今年2月起，何同學的繳費單已扣除教育部補助的1萬7千5百元。對此何同學表示，由於他是申請學貸，目前沒有覺得政策前後有何差別。不過他有三個學期可減免，累加起來共5萬2千5百元的補助也是一筆不小的數目。不過何同學也認為，補助私校生是好事，但有些私立大學辦學品質不佳，學生付錢不一定能學到東西，是否要用這種齊頭式的補助，政府可以再好好思考。
學生團體EdYouth則認為，政府推動高中職學費全免以及私立大學學費補助的政策，是向教育平權邁出的一大步。這項政策無疑減輕許多家庭的經濟負擔，讓更多孩子有機會接受高等教育。
然而，教育的意義不僅在於金錢的投入，更在於培養學生多元的素養，以及提供他們一個能充分發展潛力的學習環境。因此希望政府在推動這項政策的同時，也能夠關注教育品質的提升。EdYouth呼籲，除了減免學費，更重要的是提升教學品質，讓學生能獲得更優質的教育資源；鼓勵多元的學習方式，除了傳統的課堂教學，更應該鼓勵學生參與學習、社團活動等，培養實作能力和社會責任感；重視資源與資訊落差，縮小資源資訊差距，讓教育的資源與機會能夠均等，而非僅是帳面、數字上的平等。而這將是政府比起免學費，更需要解決的結構性問題。
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● 活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
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