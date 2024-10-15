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MLB《美國職棒》季後賽持續激戰，國聯冠軍賽道奇對大都會系列賽目前戰成1比1平手，而正在進行季後賽初體驗的大谷翔平，在G1時也嘗試生涯在MLB季後賽的首次盜壘，不過最終以失敗收場，也是他相隔83天後盜壘再度被觸殺。MLB國聯冠軍賽G1，大都會派出千賀滉大先發主投，雖然首局就解決大谷翔平，但無奈控球失準，第2局就被大谷逮中紅中卡特球，敲出右外野滾地一壘安打，僅投1.1局就被打下場，道奇在2局下第3分後，教士換上賈瑞特（Reed Garrett）後援，待在一壘的大谷翔平也看準時機往二壘盜。大谷翔平盜壘時，賈瑞特使用的是89mph的快速指叉球，進壘時雖然下墜到快要挖地瓜，但大都會捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）似乎早有準備，接球後迅速起身傳球，不僅Pop time相當短，球還精準送到野手左下側，可以再接球時順勢觸殺，大谷翔平在連續36次盜壘成功後，終於再嚐失敗滋味。大谷翔平今年賽季完成史無前例「54轟59盜」，盜壘次數甚至超過大前輩鈴木一朗的56盜，誠為日本球員單季盜壘次數新領先者，更誇張的是，大谷翔平今年賽季僅有4次盜壘失敗，成功率高達93.7%，寫下大聯盟史上單季至少50盜中最高成功率紀錄。