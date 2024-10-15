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▲總會有人拼湊起你破碎的靈魂。（圖／MOJOIN提供）

▲催眠師守則令人莞爾一笑。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN，積極開創作品的各種可能性，鼓勵創作者融入不同元素及議題在作品中。BL作家依讀曾在MOJOIN推出《怪物結案報告》，以「怪物」與「人類」的相處，探討「愛」的多元面相。這次從心理學角度出發，推出全新作品《深眠》，敘述主角謝雲濤擁有多重人格分裂的疾病，產生的五個人格還在他腦內開啟了「聊天室」，支配他面對不同問題的反應。這樣的疾病，對謝雲濤的生活產生了很大的影響，甚至讓他產生輕生的念頭。催眠師蘇新的出現，成為謝雲濤開始整合人格的契機，也挖掘出那些他不願面對的傷痛過往。《深眠》於MOJOIN平台，每周四上午11點準時更新。BL作家依讀挑戰人格分裂議題，為《深眠》故事主角設計謝雲濤五個人格，隨時都會在線上開始群聊，提供不同的意見去影響謝雲濤的生活。他們各自帶有不同的性格，像是天真爛漫的「小少爺」，性格狂暴的「野獸」、說謊成性的「騙子」等。他們在聊天室互動和碰撞，既為劇情增添了趣味性，也引導出這些人格背後的故事。依讀也說：「這些人格是在主角碰到重大創傷而誕生，試圖保護主人格免於崩潰。像小少爺象徵著童年創傷，野獸則是在動盪的青春期時誕生。每一個人格都是主角內心防禦機制的具象化，幫助他度過了不易的人生時刻。」在《深眠》中，除了熱鬧的聊天室之外，催眠師蘇新也擔任非常關鍵的角色。他的存在不僅是外界的觀察者，更像是故事中的「陪跑員」，他陪伴雲濤在這場內心的馬拉松中前進，也肩負著將雲濤的各個分裂人格重新聯繫起來的任務。在謝雲濤不斷嘗試輕生，對於自己破碎的人生與靈魂已沒有任何活下去的動力，催眠師蘇新的出現，帶來一股「支撐」的力量，讓謝雲濤開始去面對使人格們誕生時的回憶，也慢慢的拼湊起破碎的靈魂。依讀說：「在這部作品中，讀者們除了關注聊天室有趣的互動外，更希望大家在作品中感受到「陪伴」的力量。」，希望這個作品能讓大家得到一些勇氣。《深眠》上線即獲得讀者的關注，期待後續男主們的發展。就像是催眠師職業守則中「不可以對治療對象產生私人感情」，究竟他們面對如此多層次的內心困境，這樣的醫病關係如何維持?全新章節每周四11：00在MOJOIN平台準時更新。