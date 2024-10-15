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▲肺部檢查3大工具比較。（圖／ 康健雜誌資料）

▲LDCT肺癌篩檢補助2對象。（圖／ 康健雜誌資料）

肺是人體呼吸的總樞紐，一旦肺臟失序則身體大亂，對健康將有危害。想知道肺健不健康，可藉由肺功能檢查、胸部X光及低劑量電腦斷層（LDCT）來檢測。台灣是海島型氣候，潮濕溫熱，病菌容易滋長，當環境中長期有空氣污染源，例如交通廢氣、工地粉塵、廚房油煙、拜拜焚香等，或是經常抽菸和吸二手菸，呼吸道上皮細胞受到損害，病毒很容易就能攻入肺部、造成發炎。這也是為什麼台灣最常見的肺部疾病是氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺癌。「走在熱鬧街頭，吸著髒空氣從街頭走到街尾，若去測肺功能，會發現真的變差，」台北榮民總醫院胸腔部部主任陳育民說，空污會讓肺部長期處於發炎狀態，久而久之可能導致不可逆的慢性阻塞性肺病。小陳就是一個典型例子。他是水泥預拌車駕駛，平常不抽菸，但上班時得站在車尾，將水泥卸料到灌漿處。因為車子必須維持在發動狀態，一整天下來幾乎都在吸車子廢氣，使得肺部反覆發炎。慢慢地，小陳總是在喘、在咳嗽，痰液也變多，到醫院檢查時，慢性阻塞性肺病已經找上他。守護肺部健康，除了要戒菸和遠離空氣中瀰漫的各種隠形危機，健康檢查也是必須的。高雄美兆診所院長陸教義表示，常見的肺部健檢以「肺功能檢查」、「胸部Ｘ光」和「低劑量電腦斷層（LDCT）」3大工具為主（見下頁表1）。若想再觀察是否有肺癌問題，會驗血了解癌症指數，並依各篩檢工具結果進行綜合判斷。肺功能檢查是透過吹氣量來了解目前的肺活量多寡，觀察氣管是否有阻塞，屬於「功能性」檢查，也是肺部最基本的健檢。由於大部分的慢性阻塞性肺病好發於50歲之後，新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘認為，40歲後就值得接受肺功能檢查，有氣喘體質、抽菸者及高風險工作者更是如此，因為這項檢查能發現非常輕微的肺功能異常。只不過，肺功能檢查的過程必須一氣呵成，吹氣不能中斷或漏氣，有些上了年紀的人或失智者做不來，就會影響到檢查結果。雖然檢測成本不高，但也相對麻煩。胸部Ｘ光屬於肺部的「結構性」檢查，這項檢查看不出肺功能，但片子一照，就能知道肺部結構有沒有異常或發炎。換言之，肺功能檢查和胸部X光各有優缺且能互補。受測者必須口含一根吹管，吸足氣後，再用最大力量吹氣，把肺部的氣一口氣吹完。受測前，測試人員會輸入受測者的年齡、身高、體重和性別，了解其肺功能是否符合正常的預估值。「通常肺功能檢查、胸部X光、及聽診結果會搭在一起觀察，醫師才能更準確判斷肺部出了什麼毛病，」陸教義說。LDCT目前只用於早期肺癌篩檢，最小可檢查到0.1公分結節，良性機率約9成。只要持續追蹤，當發現結節有變化且大於0.6公分以上，經醫師判斷確認，就能進行早期手術切除。徐培菘提醒，LDCT檢查可能帶來3種不必要負面效應：照出結節後需定期追蹤，有累加的放射線暴露問題。微小結節不等於惡性腫瘤，卻會害民眾心理焦慮及失眠。小結節也許多年後才會有毛玻璃變化，但太早接受侵入性手術，等同提早負擔術後的併發症或後遺症風險。「原則上，LDCT是建議老菸槍或有肺癌家族史的人來進行檢查，這也是目前政府有補助的肺癌篩檢對象（見表2），」陳育民說。據了解，衛福部國健署原本預估有70萬名符合補助資格的篩檢者，但僅11萬人前來檢測。國健署預計最快於2025年起擴增補助對象，男女可受檢年紀分別下修5歲，吸菸史則從30包年（包年是指平均每天吸菸包數×吸菸年數）下修為20包年。然而，有的民眾因職業關係，不得不處於空污環境中，例如中式餐廳廚師、建築業工人、指揮交通的警察、電焊工人、石匠、乾洗業員工等，他們時常與粉塵和高油煙為伍，在胸腔科醫師眼中，統統都是肺部疾病的高危險群。北、中、南都有設點的美兆診所檢視內部資料發現，有特別將「肺功能檢測」列為公司常規健檢項目的企業，以科技業為最大宗，原因大多是工作環境粉塵多，當然還有法規要求所致，其他行業相對少見。陸教義還觀察到，福利較好的科技業雇主，甚至會提供有抽菸史、年紀較大、或經常進出廚房的員工進行LDCT檢查。不過新冠疫情之後，雇主健康意識提升，目前工作環境有粉塵污染的企業，雇主也陸續開始重視員工的肺部健康。陳育民表示，其實只要身處高風險行業，或肺部原本就有問題者，例如肺結核、菜瓜布肺、或容易罹患菜瓜布肺的自體免疫疾病患者（類風濕性關節炎、硬皮症、乾燥症等），皆應善用肺部健檢3工具。尤其LDCT，雖一般建議老菸槍或有肺癌家族史的人才進行檢查，但只要本身或環境有高風險，就適用LDCT。陳育民更呼籲高風險行業雇主重視員工的肺健康。